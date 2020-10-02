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30 лет до Кубка мира

В Челябинске открылись две новые фотовыставки

Общество
Сегодня, 10:36
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В Челябинске в уличной экспозиции «Открытый мир» размещены две новые фотовыставки. «Мастера фотожурналистики — о Челябинске» и «Фотоклуб «Каменный пояс». 30 лет». Обе самым тесным образом связаны с предыдущей выставкой Кубка мира художественной фотографии. Обе рассказывают, почему именно Челябинск получил право провести первый для России международный Кубок ФИАП.

Причина — в выдающихся успехах южноуральских фотографов.

«У наших сегодняшних достижений есть глубокие корни. Фотоклуб «Каменный пояс» более тридцати лет держит высокую планку мастерства, заложенную основателями челябинской школы фотографии — признанными российскими профессионалами Васильевым, Ткаченко и Теушем. Новым подтверждением тому стало решение Международной федерации фотоискусства, принятое после нескольких лет сотрудничества, открыть в Челябинске свой первый Выставочный центр в России, назвав его «Каменный пояс», - говорит директор Государственного исторического музея и основатель «Каменного пояса» Владимир Богдановский.

Мэтры первого поколения челябинской фотошколы представлены на выставке «Мастера фотожурналистики — о Челябинске». Это Юрий Теуш, Михаил Петров, Евгений Ткаченко. Их работы хранятся в Историческом музее в архиве газеты «Челябинский рабочий».

Фотовыставка, посвященная «Каменному поясу», демонстрирует работы Владимира Богдановского, Юрия Ермолина, Александра Кондратюка, Виктора Новокрещенова, Валерия Жирохова. Под фотографиями — лента кадров из жизни фотоклуба. На них — встречи, заседания, работа над проектами и сами будущие мэтры, которые сегодня уже принимают в фотоклуб новое поколение фотохудожников.

Эти выставки будут интересны не только профессиональным фотографам, а всем, кто любит фотоискусство и свой край.

 

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Теги
Исторический музей
Владимир Богдановский
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