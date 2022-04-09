В Челябинске отремонтируют дорогу на улице Степана Разина

В Челябинске начинается ремонт дороги по улице Степана Разина - от Торговой до транспортной развязки на Доватора.

Отметим, данный объект вошел в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик - ООО «СтройКонтинент».

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, подрядной организации предстоит заменить верхний слой дорожного покрытия на проезжей части и тротуарах, бетонные бортовые камни, восстановить газон по слою растительного грунта и дождеприемные люки, нанести дорожную разметку.

Уже сегодня, девятого апреля, подрядчик начинает демонтаж бетонных бортовых камней с перекрытием движения на крайней правой полосе.

Городские власти просят водителей планировать свои маршруты заранее и приносят челябинцам извинения за временные неудобства.

Все работы на вышеназванном участке улицы Степана Разина предстоит завершить до 20-го августа текущего года.