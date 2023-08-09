09.08.2023
На ММК определили лучшие локомотивные бригады 2023 года
09.08.2023
ММК внедрил цифрового двойника гидросистемы
09.08.2023
В Челябинске отремонтируют дорогу по улице Электросварочной
09.08.2023
В Троицке 12 августа пройдет масштабный праздник здоровья
09.08.2023
В массовом ДТП на трассе М-5 в Челябинской области погиб водитель «Газели» и пострадали люди из «Камаза»
08.08.2023
Дрон-камикадзе упал на территории храма в Курской области, пострадал ребенок
В Челябинске отремонтируют дорогу по улице Электросварочной
08.08.2023
Текслер поручил ускорить работы по благоустройству набережной в селе Миасское
07.08.2023
Николай Кожевников рассказал о начале подготовки к продлению Комсомольского проспекта
05.08.2023
Свердловский проспект в Челябинске отремонтируют за 55 миллионов рублей
05.08.2023
В Челябинске отремонтируют улицу Карла Маркса
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023
В Пластовском районе найден родник, вода в котором отличается особыми свойствами
07.08.2023
Выпускникам школ вновь начнут выдавать серебряные медали
07.08.2023