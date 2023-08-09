В Челябинске отремонтируют дорогу по улице Электросварочной

В Челябинске в этом году отремонтируют дорогу по улице Электросварочной на участке от улицы 1-я Трубосварочная, 2 до улицы 6-я Трубосварочная протяженностью 380 метров.

Начальная цена муниципального контракта - 3 570 029,22 рубля. Прием заявок на сайте госзакупок ведется с седьмого по 15 августа.

Как отмечается в технической документации, в результате визуального осмотра объекта ремонта выявлены такие дефекты, как колейность, продольные и поперечные трещины, ямочность, выкрашивание и шелушение покрытия.

Подрядчику, который получит данный муниципальный контракт, в срок до 30 октября предстоит осуществить восстановление тротуара и съезда, устройство недостающего бортового камня вдоль проезжей части.

Производство работ при выполнении ремонта будет выполняться на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой.