27.06.2023
В Челябинске отремонтируют дорогу по улице Игнатия Вандышева
27.06.2023
«Как продвигалась сталь»: к 90-летнему юбилею службы сбыта ММК выпустили уникальную книгу
27.06.2023
Пожар в челябинской квартире произошел из-за «теплого пола»
27.06.2023
Автобусный маршрут №158К «Белый Хутор – Чичерина» теперь обслуживает другой перевозчик
27.06.2023
В Челябинске задержан подозреваемый в осквернении могил на Градском кладбище
26.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 27 июня (18+)
В Челябинске отремонтируют дорогу по улице Игнатия Вандышева
Работы по капремонту на объекте будут вестись два года
21.06.2023
Во всех районах Челябинска кипит работа по ремонту межквартальных проездов
20.06.2023
Четыре челябинских путепровода отремонтировали быстро и почти без помех для автомобилистов
19.06.2023
В Челябинске начинают ремонт Свердловского проспекта, движение ограничат
08.06.2023
«Дорожный рывок» Металлургического района
Челябинская область активнее всех на Урале наращивает оборот розничной торговли
26.06.2023
Циклон ухудшит погоду в Челябинской области ночью и днем 26 июня
25.06.2023
Лукашенко помог решить конфликт с Пригожиным
25.06.2023
Владимир Путин призвал россиян к единству
24.06.2023
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим
23.06.2023