В Челябинске отремонтируют дорогу по улице Игнатия Вандышева

В Челябинске капитально отремонтируют участок улицы Игнатия Вандышева между улицами Двинская и Братьев Кашириных.

Соответствующая закупка размещена 26 июня. Начальная (максимальная) цена аукциона составляет 60 миллионов 851 тысяча 565,88 рубля. Прием заявок от желающих получить данный муниципальный контракт, заказчиком которого является комитет дорожного хозяйства Челябинска, ведется до четвертого июля.

Как следует из технической документации, работы по капитальному ремонту на данном дорожном объекте будут выполняться в течение двух лет и должны быть закончены до 20 августа 2024 года.

В связи с предстоящим ремонтом здесь будет снесено 14 деревьев и впоследствии высажено 105 деревьев и кустарников.

Подрядчику предстоит осуществить провести подготовительные работы, осуществить устройство дорожной одежды, тротуара, металлического перильного ограждения, дорожных знаков, нанести горизонтальную дорожную разметку термопластиком со стеклошариками, произвести монтаж искусственной неровности.

Кроме того, исполнитель контракта осуществит устройство на улице Игнатия Вандышева наружного электроосвещения и дождевой канализации, а также проведет благоустройство и озеленение территории – установит литые чугунные урны, парковые скамьи на чугунных опорах, уложит газон, высадит цветы в клумбы (около 250 растений), деревья и кустарники, установит светофорный объект.