07.05.2023
С седьмого мая ограничат движения по мосту через ж/д пути в Челябинске
07.05.2023
В Советском районе Челябинска состоялся торжественный приём ветеранов
06.05.2023
Влюбленные из Челябинска и Магнитогорска могут пожениться в особенный день и в особенной атмосфере
06.05.2023
В челябинском Арт-сквере открылась фотовыставка «Про Героев»
06.05.2023
Челябинская телебашня поздравит горожан с Днем радио
06.05.2023
Полиция: «К пожарам в Миассе мотоциклист непричастен»
С седьмого мая ограничат движения по мосту через ж/д пути в Челябинске
Впереди у южноуральцев - длинные выходные и праздничные дни
05.05.2023
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023