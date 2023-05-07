С седьмого мая ограничат движения по мосту через ж/д пути в Челябинске

В Челябинске в ночь с шестого на седьмое мая стартовал ремонт путепровода через железнодорожные пути в районе ст. Электростанция. В связи с этим вводятся ограничения на движения транспорта, сообщает городская администрация.

Ремонтные работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и продлятся до 20 июня. Исполнитель заменит асфальт и нанесет дорожную разметку термопластиком.

В процессе работ будет частично ограничено движение транспорта.

Администрация просит автовладельцев обращать внимание на установленные временные знаки, учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.