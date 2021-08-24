В Челябинске переименуют две остановки

В Ленинском районе Челябинска переименуют сразу две остановки общественного транспорта. Об этом сообщили сегодня, 24 августа, в пресс-службе администрации города.

Остановку «Институт экономики и права имени М.В. Ладошина» назовут «Университет правосудия», а «Профилакторий» по Копейскому шоссе - «Улица Енисейская». Такое решение было принято по результатам голосования среди жителей города Челябинска на портале «Активный житель74».

Для остановочного пункта на улице Трубников, который в настоящее время носит наименование «Институт экономики и права имени М.В. Ладошина», 50,95% жителей выбрали новое название - «Университет правосудия», второй вариант «Центр социальной помощи» набрал 49,05% голосов. Остановку «Профилакторий» по Копейскому шоссе 67,55% респондентов решили переименовать в «Улицу Енисейскую», за «Спортивный комплекс «Лидер» отдано 32,45% голосов.

В ближайшее время управление транспорта внесет соответствующие изменения маршрутные карты.