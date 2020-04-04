В Челябинске перекисью обрабатывают лавки, перила и урны
Общество
Сегодня, 11:45
В Челябинске продолжается санитарная обработка.
Сегодня, четвертого апреля, во всех районах южноуральской столицы дезраствором обрабатывают территории скверов и общественных пространств.
Как напоминает пресс-служба городской мэрии, для дезинфекции используют трехпроцентный раствор перекиси водорода. Им обрабатывают все малые формы, перильные ограждения, скамейки и урны.
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