20.09.2021
В Челябинской области на карантин по ОРВИ закрыто 428 классов, по ковиду – 12
20.09.2021
В Челябинске совершенствуют переход от набережной за «Мегаполисом» к Саду камней
20.09.2021
Котова поблагодарила полицейских Челябинска за охрану избирательных участков
20.09.2021
В Каслях после вмешательства прокуратуры появился резервный источник теплоснабжения
20.09.2021
Ленинский район останется без воды
20.09.2021
В Магнитогорске бухгалтер и сотрудники отдела продаж похитили у клиентов автосалона пять миллионов рублей
В Челябинске под началом Максима Куляшова разрабатывают маршруты для участников форума ШОС
В Челябинской области темой весогабаритного контроля займется рабочая группа с участием властей и перевозчиков
17.09.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
16.09.2021
Госкомитет охраны объектов культурного наследия потребовал лучше заботиться об Игнатьевской пещере
16.09.2021
Зеленое на красном: в «подземелье» на проспекте Ленина в Челябинске появились новые «художества»
15.09.2021
В ряде муниципалитетов Челябинской области раньше дадут тепло в дома в связи с похолоданием
15.09.2021