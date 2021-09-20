В Челябинске под началом Максима Куляшова разрабатывают маршруты для участников форума ШОС

В Челябинске началась разработка маршрутов следования к месту проведения второго форума глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в южноуральской столице с 28-го по 30-е сентября.

Курирует данную работу заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, который сегодня, 20-го сентября, провел координационное совещание с участием подведомственных учреждений, подрядчиков, представителей районных администраций.

«Совещание было посвящено подготовке маршрутов следования к месту проведения форума», - доложил Максим Куляшов на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, не уточнив, где именно будет проходит большое событие с международным статусом.

Он отметил, что в ходе встречи были поставлены необходимые задачи и определена периодичность контроля за территориями и улично-дорожной сетью.

«К среде уже будут готовы графики по контрольным мероприятиям», - подчеркнул Куляшов.

Отметим, в числе основных мероприятий форума – панельные сессии «Роль регионов в развитии логистических маршрутов на территории государств - членов Шанхайской организации сотрудничества», «Региональная кооперация в сельском хозяйстве на примере регионов стран Шанхайской организации сотрудничества» и «Развитие туризма среди регионов стран Шанхайской организации сотрудничества».