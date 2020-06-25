В Челябинске построят новую областную инфекционную больницу

В Челябинске будет построена новая областная инфекционная больница.

Соответствующее решение принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Об этом глава региона сообщил 25 июня в ходе обращения к депутатам Законодательного собрания и написал в своих аккаунтах в социальных сетях.

«Приняли решение о строительстве новой современной областной инфекционной больницы», - объявил глава региона парламентариям.

Чуть позже на своей странице в соцсетях Алексей Текслер уточнил, необходимость возведения новой инфекционной больницы показала ситуация с коронавирусной инфекцией в области.

«Это будет современный объект с новейшей медицинской техникой», - рассказал губернатор. В областной больнице будут получать всю необходимую медицинскую помощь как взрослые, так и дети.

Лечебное учреждение будет рассчитано на прием порядка 450 человек с инфекционными заболеваниями.

«На территории больницы разместятся более десяти узкопрофильных отделений, лабораторная служба, рентгеновская и эндоскопическая диагностика», - пояснил Алексей Текслер.

В настоящий момент соответствующие службы готовят необходимое проектное задание. Рассматривается несколько вариантов размещения областной инфекционной больницы.

Вполне вероятно, что она может быть построена на территории горбольницы №8 Челябинска. На сегодня она является ключевой челябинской базой по лечению инфекционных болезней.

Для принятия единственно правильного решения областные власти изучают опыт других регионов. «Важно подготовить оптимальный и качественный проект инфекционной больницы», - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор особо подчеркнул, что для него приоритетом в работе является обеспечение качественной и доступной медицинской помощью всех жителей региона.

В обращении к депутатам Алексей Текслер отметил, что в ближайшее время планируется начать проектирование ряда важнейших для региона медицинских объектов: больничных комплексов в Нязепетровске и Златоусте, расширения детской больницы и нового многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске, областной детской хирургической больницы в Челябинске.

Многие медицинские учреждения области в этом году получат новое оборудование. Будут открыты новые первичные сосудистые отделения в Копейске и в Аше.

Для повышения доступности медпомощи строятся фельдшерско-акушерские пункты, для удаленных территорий приобретаются передвижные ФАПы. Возрождена санавиация. При медучреждениях строятся новые вертолетные площадки для экстренной доставки пациентов. Обновляется автопарк скорой и неотложной помощи.

В 2020 году Челябинская область увеличила финансирование здравоохранения из регионального бюджета почти на 4 миллиарда рублей или более чем на 25% по сравнению с прошлым годом. Ещё два миллиарда 800 миллионов рублей поступило из федерального бюджета на борьбу с коронавирусной инфекцией. Две трети из этих средств направлены на оборудование и оснащение госпитальных баз.