27.06.2021
В Челябинске появилась стена для свободного рисования граффити
27.06.2021
Роспотребнадзор оценил качество водопроводной воды в Челябинске
27.06.2021
В Златоусте утонул семилетний мальчик
27.06.2021
За сутки в Челябинской области выявлено уже 160 новых случаев ковида
27.06.2021
Глава Челябинска и глава Тракторозаводского района привились от ковида
26.06.2021
Ковид отменил проведение юбилейного этнофестиваля на Аркаиме
В Челябинске появилась стена для свободного рисования граффити
06.05.2021
В Челябинске создали граффити, посвященное памяти героев ВОВ
05.03.2020
В Челябинске будет «Культурный код»
20.02.2020
Челябинская область вышла на второе место в шорт-листе голосования за «Культурный код»
17.07.2019
Фасады домов в Челябинске украшают позитивными граффити
Министр: Никто в Локомотивном не понимает, как осуществлять водоснабжение города
25.06.2021
Горожане предлагают чиновникам Челябинска лично сесть за руль ночью и протестировать «островки безопасности»
24.06.2021
Заставят ли студентов и абитуриентов в Челябинской области прививаться от ковида?
23.06.2021
Эксперт: «Островки безопасности» на Комсомольском проспекте появились без проекта
23.06.2021
В Залесье от удара молнии загорелся дом, людей эвакуировали
22.06.2021