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27.06.2021 17:56

В Челябинске появилась стена для свободного рисования граффити

В День молодежи в Челябинске открыто первое в городе легальное уличное пространство для свободного рисования граффити.

Это первое разрешенное место в регионе для уличных художников, где любой сможет прийти и реализовать свой творческий замысел, а не использовать для своих рисунков фасады домов и зданий.

Легальная граффити стена будет называться – «Hall of fame», что в переводе означает «зал славы», уточнили в главном управлении молодежной политики области.

Уникальное пространство расположилось на участке забора зоопарка со стороны детской железной дороги (между парком им. Ю.А. Гагарина и Зоопарком). Его протяженность – 350 метров, а высота – 2,5 метра.

Как сообщает пресс-служба администрации, в воскресенье, 27 июня, состоялось открытие. С утра стену начали расписывать три художника. По словам инициатора проекта Александра Слимова, в ближайшее время на стене появятся новые работы от 20 челябинских мастеров граффити.

«Новое пространство для свободного рисования доступно всем желающим. Берите краски и приходите, чтобы оставить свой творческий след, - отмечают в мэрии. - Челябинские художники собираются пригласить для росписи коллег из других городов».

У пространства «Hall of fame» есть и свои правила – прочитать их можно на специальной табличке.

Напомним, с инициативой открыть первое уличное пространство для свободного рисования граффити выступило Главное управление молодежной политики Челябинской области. Она была поддержана администрацией Челябинска.

Как правило, изображения создаются в стиле граффити молодыми художниками без предварительного согласования макетов, в удобное для них время, за счет собственных средств. Конкретные места для рисования в границах отведенного пространства художники определяют самостоятельно.

Стены для свободного рисования существуют во многих странах, в том числе и в городах России. Идея заключается, в первую очередь, в предоставлении художникам возможности творческого самовыражения. Также предполагается, что официальное определение такого пространства может способствовать предупреждению вандализма.

ФОТО: Главное управление молодежной политики по Челябинской области и администрация Челябинска

граффити
граффити-художник
Челябинский зоопарк
администрация Челябинска
Главное управление молодежной политики по Челябинской области
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В Челябинском зоопарке 16 мая у рысей Персей и Полинка (Пятнышко) впервые родились двое рысят. Ма
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В ЮУрГУ стартовала приемная кампания

23.06.2021 15:42

Как сохранить живую память о войне? Круглый стол в Историческом музее ко Дню памяти и скорби

23.06.2021 15:29

У Еткульского района есть своя Книга памяти

23.06.2021 14:34

Отказ от прививки может привести к кардинальному изменению коронавируса

23.06.2021 14:33

Жители Красноармейского района называют свои дороги массажером кишечника