В Челябинске появилось граффити с изображением российских спортсменов

В Челябинске в микрорайоне «Парковый-2» на трансформаторной будке появились изображения известных российских спортсменов. Их нарисовал художник Тимур «Бразил» Абдуллаев.

Снимки с граффити Тимур Абдуллаев разместил в своем аккаунте в Инстаграм. На трансформаторной подстанции появились изображения российского хоккеиста, капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, российского футболиста, нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, российского футболиста, вратаря Игоря Акинфеева.

«В микрорайоне восемь будок. На шести из них нарисованы герои мультфильмов, на седьмом – Юрий Гагарин (граффити появилось в честь 65-летия полета в космос, прим.автора). На восьмой решили разместить российских спортсменов. Мы решили напомнить людям, что Россия – спортивная держава. Чтобы брали пример с лучших», - объяснил выбор художник Тимур Абдуллаев.

Фото: instagram.com/timabrazil