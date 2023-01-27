В Челябинске презентовали новый календарь знаменательных и памятных дат

Вчера, 26 января, Челябинская областная универсальная научная библиотека представила свой старейший издательский проект – «Календарь знаменательных и памятных дат», посвященный юбилейным событиям и юбилярам года.

«Календарь знаменательных и памятных дат» Челябинской области – уникальный сборник статей, чья история началась в 1962 г. С тех пор каждый год отдел краеведения Публичной библиотеки, совместно с историками, краеведами, журналистами, писателями и поэтами Челябинской области готовят для жителей региона новый выпуск издания.

Первые выпуски представляли собой машинописный текст, а с 1967 г. книга стала печататься типографским способом. Но неизменным остается принцип – все статьи оригинальны и написаны специально для Календаря.

«Календарь этого года содержит более 500 юбилейных дат и почти 30 статей, связанных с природой, историей, политикой, экономикой и культурой Южного Урала, а также с интересными объектами, событиями и персонами, – отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. – Это огромный труд, и я благодарю всех авторов издания за такую масштабную работу».

Среди юбиляров этого года – музей истории Южно-Уральской железной дороги, Верхнеуральский районный краеведческий музей, Государственный исторический музей Южного Урала, Национальный парк «Зюраткуль», Челябинский тракторный завод, город Миасс, Дом дружбы народов Челябинской области (один из самых молодых юбиляров региона) и многие другие. Также в Календаре читатель найдёт подробную информацию о звездах хоккея (Виктор Шувалов и Валерий Белоусов), физике-ядерщике (Игорь Курчатов), библиотековеде (Борис Уткин), художниках (Владимир Ванюков и Александр Аверин), писателях (Лилия Кулешова, Мария Меньшикова и Михаил Люгарин) и многих других известных юбилярах нашей области.

Но основное внимание в Календаре по праву уделено Челябинской областной универсальной научной библиотеке, которая в этом году отмечает свое 125-летие.

Именно поэтому обложку ежегодника украшает здание библиотеки (автор снимка – известный челябинский фотограф, член Союза фотохудожников России Юрий Ермолин), а в содержании представлено несколько статей, рассказывающих о более чем вековой истории Публички, уникальных книжных фондах и ее новом современном облике.

«К году своего 125-летия библиотека подошла со значительными успехами,– подчеркнула директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская. – Сегодня ЧОУНБ – это площадка для самообразования и самореализации, место для коммуникации, креатива и самовыражения. Мы – разные, и в этом наше будущее!».

Напоминаем, что познакомиться с «Календарем знаменательных и памятных дат» на 2023 г. вы можете уже сейчас – электронная версия ждет вас в Уральской электронной библиотеке (для работы с изданием не забудьте пройти регистрацию на портале Публичной библиотеки), а печатная в ближайшее время поступит в отдел краеведения Челябинской областной универсальной научной библиотеки.