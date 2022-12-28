В Челябинске продолжается «охота» на нелегальных продавцов фейерверков

В Челябинске полицейские продолжают рейды по местам продажи салютов и фейерверков, нелегальная торговля которыми в областном центре «процветает». Нерадивых бизнесменов наказывают.

Полицейские рейды проходят в рамках оперативного мероприятия «Пиротехника». На поиски нарушителей ориентированы наряды полиции, патрулирующие автомобильные дороги и улицы города.

«В Калининском района установлен местный житель, осуществлявший реализацию пиротехнических изделий без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Кроме того, реализация пиротехники осуществлялась на улице, в нарушение установленных требований. В отношении нарушителя составлен административный протокол. Полицейскими изъято более 420 единиц пиротехнической продукции», - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Всего же с начала проведения ОПМ (с 12 декабря) сотрудники полиции провели около 600 проверок - как самостоятельно, так и совместно с сотрудниками МЧС. Изъято свыше трех тысяч единиц пиротехнической продукции.

Покупать пиротехнику рекомендуется в специализированных магазинах и других торговых точках, где продают только сертифицированную продукцию. Для каждого пиротехнического изделия обязательно наличие подробной инструкции по применению на русском языке, содержащей название завода-изготовителя, дату изготовления, срок хранения и правила пользования изделием. Перед применением требуется внимательно прочитать инструкцию.

Сотрудники полиции напоминают челябинцам, что использование нелегальных, просроченных и опасных в обращении пиротехнических изделий, личное пренебрежение, неумение (а нередко и нежелание, в том числе из хулиганских побуждений) правильно, в соответствии с инструкцией применять фейерверки, подчас приводят к тяжким последствиям.

Сотрудники полиции просят горожан сообщать обо всех фактах незаконной реализации пиротехнических изделий по телефонам дежурной части УМВД России по городу Челябинску: 8(351) 265-02-00, 266-14-14, 02 или 102.