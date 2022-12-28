28.12.2022
В Челябинске продолжается «охота» на нелегальных продавцов фейерверков
28.12.2022
Курчатовский район с помощью елки желаний исполняет самые заветные детские мечты
28.12.2022
Новый ФОК открылся в центре Кусы
28.12.2022
Жительницу из Полетаево, по вине которой погиб малыш, оставили на свободе
28.12.2022
В Челябинске и Копейске расставляют желтые и оранжевые баки для РСО
28.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 29 декабря (18+)
В Челябинске продолжается «охота» на нелегальных продавцов фейерверков
04.01.2021
Спасатели напоминают южноуральцам о правилах безопасности при использовании пиротехники
31.12.2016
Как обращаться с пиротехникой, чтобы избежать пожара
27.12.2015
В Челябинске погиб мужчина при запуске фейерверка
16.12.2015
В Челябинской области планируют ужесточить наказание за неправильную пиротехнику
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест
27.12.2022
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022