В Челябинске прогнозируют НМУ

С третьего по пятое апреля в Челябинске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

По данным Челябинского Гидрометцентра, неблагоприятные метеоусловия ожидаются с 20.00 третьего апреля по 11.00 пятого апреля. В городе ожидается слабый ветер неблагоприятного направления. Ночью и утром инверсия.

В ЕДДС предупредили, что информацию о загрязнении атмосферного воздуха можно направлять в Росприроднадзор региона (8-351-237-81-83), региональный Роспотребнадзор (8 (800) 100-26-73) или писать на сайт: 74.rospotrebnadzor.ru для принятия предусмотренных законодательством мер.