В Челябинске прошел модный фестиваль «Платье города - 2023»

Ежегодный фестиваль «Платье города — 2023» состоялся в челябинском Театре оперы и балета в 23-й раз. Его бессменный вдохновитель и организатор — директор имидж-клуба «Светлана» Светлана Клименко.

В показе приняли участие 15 брендов, среди них были Vitafabrics, Nikella, Vermary, Capella, а еще – бренд из Озерска Ol. Stry. Также в этом году в Челябинск приехали московские дизайнеры: автор бренда одежды Bugera София Бугера, дизайнер меховых изделий Ирина Крутикова; дизайнер и автор одноименного бренда Анастасия Чернышова.

Много позитивных отзывов от молодежи получили работы Софии Бугера (авторская марка одежды Bugera), которая впервые была в Челябинске и, конечно, Анастасии Чернышовой, которая второй раз уже приезжает на фестиваль. «Такой современное мышление, видение новых людей. Дизайнеры с современной философией – они пытаются понять мир», - отметила Светлана Клименко.

Коллекции по традиции продемонстрировали не только профессиональные модели агентства Excluzive, но и уважаемые жители города: директор Театра кукол Елена Ильченко, генеральный директор завода «Гидрокомплект» Анастасия Гриб, начальник управления медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ Елена Давлетшина, заслуженный мастер спорта России Владимир Иванов и другие. Несколько лет назад заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов вдохновил випов города на дефиле, и с тех пор является бессменным ведущим VIP-дефиле.

Елена Давлетшина не только впервые в жизни принимала участие в дефиле, но и в этот день отмечала 55-летний юбилей.

«В день проведения, 22 марта, у меня было полное спокойствие. Мне было настолько спокойно и комфортно в моем любимом театре оперы и балета, и за кулисами. Но когда вышла на сцену и увидела глаза зрителей, которые пришли специально посмотреть-порадоваться за меня. Мои близкие сидели в зале – муж и дочь сидели в зале, а сын смотрел прямую трансляцию. Все это придавало мне сил. Мне было очень приятно, и я услышала поддержку. А когда Вадим Михайлович сказал про мой день рождения – руки произвольно поднялись вверх, и я практически станцевала джигу», - рассказала Елена.

В этом году 90 процентов коллекций представляют челябинские дизайнеры, и их работы очень талантливы и могут быть замечены публикой. Фестиваль как обычно прошел на высоком уровне. Как сказала Светлана Клименко «Дизайнеры успели все дошить, все коллекции, что тоже очень важно у творческих людей».

Коллекции показывали не только на подиуме, например, в фойе девушки демонстрировали коллекцию цветочных головных уборов из Еманжелинска.

Организаторы, хореографы-постановщики, главный режиссер Диана Малышева, все вдохновлены минувшим фестивалем и уже готовятся к следующему году с новыми идеями.

«До сих пор получаю позитивные отзывы о мероприятии, что, конечно, радует и вдохновляет. Я надеюсь, что мы вносим свою лепту в развитие модных направлений в Челябинске и будем делать это дальше», - сказала вдохновитель и организатор фестиваля Светлана Клименко.

Организатором фестиваля в этом году традиционно выступили имидж-клуб «Светлана» и Администрация Челябинска. Также организаторы благодарят за помощь в развитии фестиваля Завод «Гидрокомплект», АО «Втор-Ком» и генеалогический центр «Твое наследие».

Фоторепортаж фестиваля смотрите тут.