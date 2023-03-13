«Платье города» традиционно удивит челябинцев в марте

XXIII фестиваль моды «Платье города» состоится в Челябинске в театре оперы и балета. На подиуме 22 марта горожане увидят 15 дизайнеров, которые представят модные тенденции весны-лета 2023 года.

«Я надеюсь, что те дизайнеры, которых мы покажем в Челябинске, будут управлять модой в нашей стране, будут востребованы. В продвижении российских дизайнеров - суть и цель мероприятия. Потому что шьют они суперсовременные вещи из хороших тканей», - рассказала организатор проекта Светлана Клименко, руководитель имидж-клуба «Светлана».

Прием заявок начался первого декабря. Отбор шел в течение трех месяцев. Всего было подано более 50 заявок от дизайнеров. Отсев совсем юных, не имеющих опыта дизайнеров – это большая часть работы фестиваля, ведь организаторы индивидуально объясняют, почему юные творцы моды не прошли на показ, что им нужно изменить, на что обратить внимание, и приглашают участвовать в следующих фестивалях.

На подиуме челябинцы увидят как новых, так и уже знакомых дизайнеров. Один из участников модного показа - основатель бренда CHUMA Мария Чубаева. На этом фестивале Мария выступает в творческой коллаборации со своей землячкой, молодой художницей из Златоуста Дарьей Коротких. Их коллекция называется «На языке откровения».

«В новой коллекции мы подарим возможность увидеть женщину как символ, полный первозданной, простой красоты, любви к себе и душевной глубины», - рассказали Мария и Дарья/

Визитной карточкой фестиваля уже давно стало VIP-дефиле. В этом году в нем примут участие 14 VIP-персон – чиновники, деятели культуры и искусства, спортсмены и, конечно, люди, которые занимаются бизнесом. Это челябинцы, которые делают что-то хорошее, полезное для нашей области и нашего города.

Во втором отделении свои работы продемонстрируют именитые московские дизайнеры. Одна из них - Ирина Крутикова, выдающийся модельер меховых изделий. Сегодня все знают ее как «королеву русского меха», работы Ирины говорят сами за себя - в справедливости данного ей титула усомниться просто невозможно.

Челябинск впервые увидит 40 коллекционных вещей дизайнера, которые едут в багаже весом в 100 килограммов. Королева русского меха много работает с VIP-персонами, создавая их неповторимые образы. В свое время Ирина Владимировна одевала первую леди нашей страны, которую увидел весь мир, - Раису Горбачеву.

В этом году организаторов фестиваля моды порадовало большое количество мужских коллекций (тем более что последние пару-тройку лет коллекции от творцов-мужчин в «Платье города» вообще не участвовали). Дизайнеры стараются заложить коммерческую основу, а женщины чаще покупают одежду.

Сейчас в Челябинске проходят ежедневные репетиции: модели агентства «Эксклюзив» (это более 70 красавиц) должны будут очень быстро переодеваться за кулисами, чтобы показ прошел идеально.

Фестиваль «Платье города» состоится 22 марта в большом зале театра оперы и балета имени Глинки. Билеты на показ можно приобрести в кассах города.