В Челябинске проведут ревизию «Вечного огня»

В Челябинске в преддверии празднования Великой Победы власти Центрального района совместно со специалистами горгаза проведут ревизию «Вечного огня» на аллее Славы. Мероприятия запланированы на 29-е апреля.

«С нашей стороны будет осуществлена очистка и шлифовка звезды», - отметил сегодня, 26-го апреля, на аппаратном совещании в городской мэрии глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

По его словам, на время проведения работ будет установлена временная переносная горелка – пламя «Вечного огня» не погаснет ни на минуту.