27.04.2022
ВТБ прорабатывает возможность снижения ставок по ранее выданным ипотечным кредитам
27.04.2022
Творение Эрвальда в центре Челябинска могут включить в госреестр объектов культурного наследия РФ
27.04.2022
В Челябинске пройдет первая в стране «Российская студенческая весна» для учащихся ссузов
27.04.2022
К школьникам Локомотивного в гости приползла гадюка
27.04.2022
Полицейские Челябинска нашли еще один нелегальный пункт приема металлолома
27.04.2022
За сутки заболело ковидом 184 южноуральца, выздоровело 514, умерло двое
В Челябинске пройдет первая в стране «Российская студенческая весна» для учащихся ссузов
20.05.2021
В Челябинске пройдет первая «Российская студенческая весна» для студентов колледжей и техникумов
26.09.2020
В Челябинске прошёл осенний гала-концерт «Весны студенческой» среди СУЗов
23.04.2019
В Челябинске отгремела «Студенческая весна-2019»
10.04.2019
В Челябинск пришла «Студенческая весна-2019»
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
25.04.2022
Жители Челябинска попросили губернатора не расширять улицу Худякова
25.04.2022
Глава Ростуризма о Челябинской области: Недооценённый регион с огромной санаторно-курортной базой
25.04.2022