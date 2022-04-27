В Челябинске пройдет первая в стране «Российская студенческая весна» для учащихся ссузов

В июне 2022 года в Челябинске откроется первый в стране фестиваль «Российская студенческая весна» для учащихся образовательных организаций среднего профессионального образования. Ранее учащиеся колледжей и техникумов боролись за звание победителей всероссийского конкурса наравне со студентами вузов.

XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» для учащихся пройдет в Челябинске с третьего по восьмое июня.

Сегодня, 27 апреля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание организационного комитета по подготовке к фестивалю.

«Наша задача – провести "Студенческую весну " на высоком организационном уровне, чтобы у гостей остались самые благоприятные впечатления о Челябинске и Челябинской области, – подчеркнул Алексей Текслер.

Планируется, что в Челябинск на фестиваль приедут около двух тысяч студентов, а еще волонтеры, различные организации. «Все гости фестиваля – это инфлюенсеры, которые смогут рассказать о нашем регионе другим», - отметил губернатор.

Подготовка к «Российской студенческой весне» в Челябинске идет при поддержке Российского союза молодежи и Министерства просвещения Российской Федерации.

Конкурсная программа фестиваля пройдет по девяти творческим направлениям: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Арт», «Региональная программа». По каждому направлению будут определены победители.