В Челябинске пройдут новые инклюзивные кинопоказы и будут созданы тактильные стикеры для незрячих

Челябинский инклюзивный кинопроект «Незримое кино», направленный на работу со слепыми и слабовидящими, стал победителем конкурса грантов губернатора Челябинской области.

Благодаря финансовой поддержке в 2023-2024 годах для незрячих будут проведены новые кинопоказы, творческие встречи с кинематографистами, цикл просветительских лекций о феномене «брайль-арта», а также созданы первые на Южном Урале тактильные стикеры.

Проект «Незримое кино» реализуется в Челябинске с 2022 года, но уже неоднократно становился победителем федеральных и региональных грантовых конкурсов. Его ключевая составляющая – это адаптация уральских короткометражных фильмов для незрячих и слабовидящих. В инклюзивной киноподборке проекта насчитывается уже 12 картин. А в новом сезоне, по словам создателей, будут адаптированы ещё три тифло-фильма. Все они созданы молодыми уральскими режиссёрами, что позволяет незрячей аудитории знакомиться с кинематографом малой родины.

Наряду с новинками уральского кино, незрячим будет демонстрироваться и классика советского кинематографа. В рамках кинолекториев горожанам покажут картины «Мосфильма» с тифлокомментариями, а обсудить их можно будет с известными кинематографистами Южного Урала. Режиссеры и кинопедагоги расскажут гостям об уникальной советской киношколе, истории создания фильмов и интересных фактах со съемочной площадки. Данный формат позволит незрячим не просто смотреть фильмы, а учиться правильно понимать и анализировать их.

В рамках нового сезона проекта запланирован ряд экспериментальных форматов. Один из них – это просветительские лектории от искусствоведа о знаменитых незрячих художниках и феномене «брайль-арта» – произведениях искусства, неотъемлемой частью которых является рельефно-точечный шрифт Брайля. Просветительские лекции будут направлены не только на незрячих, но и на широкую общественность, что поможет привлечь внимание к проблемам слепых и слабовидящих. В качестве лектора выступит Мария Герай – искусствовед, автор книг и главный редактор образовательного проекта об искусстве «Бермуды».

Также благодаря грантовой поддержке будут выпущены первые на Южном Урале тактильные стикерпаки, сопровожденные зашифрованными посланиями на языке незрячих. По словам разработчиков, они будут представлять собой красочные стикеры­­ (наклейки), в которые будут внедрены мотивирующие цитаты, выполненные шрифтом Брайля. Таким образом, стикерпаки будут полностью инклюзивными – иными словами, доступными как для зрячих, так и для людей с особенностями зрения.

Инклюзивные кинопоказы, творческие встречи и лекции по «брайль-арту» стартуют в Челябинске и других городах региона уже в октябре 2023 года. За расписанием можно следить в социальных сетях АНО «Креативные индустрии Урала» и Челябинской библиотеки для слабовидящих и слепых.

СПРАВКА

«Незримое кино» – первый проект на Южном Урале, направленный на социальную адаптацию слепых и слабовидящих посредством тифлокинематографа. Он реализуется с 2022 года АНО «Креативные индустрии Урала» и Челябинской библиотекой для слабовидящих и слепых. В рамках проекта было создано 12 кинокартин для незрячих, проведено 26 инклюзивных кинопоказов, которые посетило более 1500 человек, а также кинолектории и мастер-классы по тактильной мультипликации для незрячих детей.

За время своего существования проект был неоднократно поддержан Фондом президентских грантов и Фондом грантов губернатора Челябинской области. В июле 2023 года проект был представлен на «Российской креативной неделе» в Москве как инновационная практика, объединившая работу с незрячими и креативные индустрии.