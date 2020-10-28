В Челябинске пройдёт конкурс красоты «Рожденная побеждать» для женщин на колясках

Первого ноября в Челябинске 15-30 состоится открытие конкурса для женщин с ограниченными возможностями здоровья «Рожденная побеждать. На протяжении шести дней они будут идти к финалу, который состоится шестого ноября в шесть часов вечера в отеле «Radisson Blue». Председателем жюри будет первая леди Челябинской области Ирина Текслер.

Данный конкурс проводится уже в четвёртый раз. Участницы приезжают в Челябинск со всей страны, и ещё никто не оставался недовольным. В 2019 году конкурс даже вышел на международный уровень, но в этом году проводится как межрегиональный с учётом всех санитарно-эпидемиологических норм – число гостей будет ограничено, кому не удалось попасть, приглашаются на онлайн-трансляцию.

Проект помогает каждой участнице раскрыться, найти себя в каком-либо новом деле. Так в этом году для участниц будет подготовлена культурная программа и экскурсии. Они будут заниматься с психологом, реабилитологом и стилистом, участвовать в видеосъемках и фотосессиях. Будут занятия по вокалу и хореографии.

На открытии и финале конкурса будут присутствовать многие представители региональных органов власти, в частности, вице-губернатор Ирина Гехт.