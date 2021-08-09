В Челябинске расселили аварийный дом, который готовят к сносу

В Челябинске завершено расселение аварийного многоквартирного дома №4 на Копейском шоссе.

Здание готовят к сносу, сообщила сегодня, девятого августа, на аппаратном совещании заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«В отношении четырех семей переселение осуществляется в судебном порядке в связи с отказами граждан от переселения», - уточнила Рыльская.

Замглавы по также отметила, что с начала года в Челябинске было расселено 109 семей.