В Челябинске раздадут более 8 тысяч саженцев

В течение трёх дней 15, 16, 17 октября в Челябинске пройдёт пятая, юбилейная акция по раздаче саженцев жителям города. Всего за период проведения раздали более 70 тысяч различных пород деревьев.

Инициатором акции в 2018 году стали жители города, волонтёры, представители общественных экологических организаций. Традиционно её поддерживает Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел»).

Сотрудники комбината совместно с экологической организацией «Зеленый город» раздадут в 2022 году более 8 тысяч саженцев хвойных и лиственных деревьев.

«Проведение акции стало традицией для города Челябинска. Для нашей команды очень важно, чтобы на Южном Урале сохранялись и развивались различные экологические инициативы. Мы постараемся этому способствовать», – рассказала проектный директор экологической организации «Зеленый город» Кристина Пелёвина.

Мероприятия пройдут 15 и 16 октября с 10:00 до 11:00 перед дворцом культуры ЧМК и 17 октября с 17:00 до 18:00 у кинотеатра «Импульс».