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В Челябинске родителям предложили доплачивать за половинку банана ребенку на обед

Общество
Сегодня, 15:03
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Активисты Народного фронта в своем телеграм-канали рассказали о позиции руководства школы №47 Челябинска, где за половинку банана ребенку на обед мамам и папам предлагают доплачивать по 300 рублей в месяц.

В ОНФ отмечают, что родители учеников этого образовательного учреждения возмущены таким положением дел. Тем временем, школьное руководство ситуацию объясняет просто: есть обычное питание, а есть – витаминизированное.

«Родителям, которые попали в похожую ситуацию, напоминаем о специальной горячей линии ОНФ и Минпросвещения. Народный фронт контролирует вопрос обеспечения всех учащихся младших классов полноценным питанием, согласно распоряжению президента, и принимает обращения по телефону: 8-800-200-34-11», - подчеркнули общественники.

Обращаться на данный номер можно с любыми вопросами по организации питания в школе: по качеству еды, размерам порций, продолжительности перемен (хватает ли времени ребенку поесть); стоимости питания, льготному питанию для различных категорий учеников.

 

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