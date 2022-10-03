В Челябинске с молотка продали землю под коттеджи и недострой на Ключевой

В Челябинске на аукционах проданы земля в Курчатовском районе и недострой в Советском.

Об этом на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, третьего октября, сообщила председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Оксана Шейкина.

По ее словам, 29-го сентября состоялся аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 680 квадратных метров на улице Олонецкой в Курчатовском районе.

«Вид разрешенного использования – индивидуальные жилые дома усадебного и коттеджного типа», - рассказала Оксана Шейкина.

Начальная цена продажи составляла 103 тысячи рублей. В результате участок был куплен за один миллион 715 тысяч рублей.

Двумя днями ранее, 27-го сентября, в Челябинске был проведен аукцион по продаже недостроя площадью 207 квадратных метров и площадью застройки 216 квадратных метров со степенью готовности тридцать процентов. Данный объект незавершенного строительства расположен по улице Ключевой в Советском районе и был изъят путем продажи с публичных торгов.

«Начальная цена предмета аукциона - 923 тысячи рублей. Цена продажи – семь миллионов 117 тысяч рублей», - сообщила Оксана Шейкина.