03.10.2022
Чиновники Челябинска занялись плохо читаемыми адресными табличками
03.10.2022
Челябинске проверили готовность к зиме дорожной техники
03.10.2022
В Челябинске с молотка продали землю под коттеджи и недострой на Ключевой
03.10.2022
Полицейские Чебаркуля остановили угнанный подростком автомобиль
03.10.2022
В Челябинске троллейбус 26-го маршрута отменяют до следующего года
03.10.2022
Скоков назначил нового руководителя
В Челябинске с молотка продали землю под коттеджи и недострой на Ключевой
30.08.2017
Антимонопольщики приостановили поиск инвестора на создание челябинского кластера ТБО
31.03.2016
Миндортранс пролонгирует действующий договор на облуживание дорог и мостов и запускает новые конкурсные прооцедуры
16.03.2016
Власти продают здание в санаторно-курортной зоне озера Еловое
01.03.2016
Неиспользуемая недвижимость Челябинской области выставлена на торги
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022
Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым
30.09.2022
С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%
29.09.2022
Будут ли призывники-срочники направляться в зону проведения СВО?
28.09.2022
Челябинцы хотят восстановить знаменитые Коссовские сады: зацветут ли вновь яблони в Ленинском районе, решит мэрия
27.09.2022