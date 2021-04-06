В Челябинске собственника заставили свернуть ремонт объекта культурного наследия

В Челябинске собственника заставили в срочном порядке свернуть ремонт исторического здания на Труда, 75, который, как показала проверка регионального госкомитета охраны объектов культурного наследия, проводился незаконно.

Вчера, пятого апреля, сотрудники ведомства побывали по вышеназванному адресу и выяснили, что у собственника здания нет разрешения госкомитета охраны ОКН, не имеется и лицензии на ремонт таких объектов.

На владельца здания составят протоколы по статьям 7.13 «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ» и 7.14 КоАП РФ «Организация или проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия».

Кроме того, сообщили в госкомитете, владельцу здания также было выдано предписание о незамедлительной приостановке всех работ на объекте.