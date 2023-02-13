В Челябинске состоится турнир по хоккею в валенках на кубок митрополита

В Челябинские состоится IV Сретенский турнир по хоккею с мячом в валенках на кубок митрополита Челябинского и Миасского.

19 февраля вновь на лед выйдут взрослые и детские команды, которые поборятся за переходящий кубок. Турнир приурочен к традиционному празднованию Сретения Господня и Дню православной молодежи.

В этом году в турнире примут участие 12 взрослых и четыре детских команды, которые выйдут в финал по итогам отборочных турниров. Победители состязаний будут награждены грамотами и призами. Команде, занявшей первое место, вручат переходящих кубок.

Турнир проходит по инициативе Челябинской епархии, отдела по делам молодежи Челябинской епархии, Челябинского регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора, Челябинского отделения Общества Царьград , Общественного Движения Сорок Сороков, при поддержке Законодательного Собрания Челябинской области, автономной некоммерческой организации «Культурно - просветительский центр «Наследие», Челябинской городской физкультурно-спортивной общественной организации «Физорг», Российского Движения детей и молодёжи РДДМ «Движение Первых».