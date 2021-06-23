В Челябинске создадут образовательный центр для людей, работающих с детьми с ОВЗ

В Челябинске с трёхдневным рабочим визитом побывал эксперт министерства просвещения России, директор центра лечебной педагогики из Пскова Андрей Царев. Будучи практиком с 30-летним опытом по эффективному созданию жизненного маршрута для людей с инвалидностью, он поделился практическим опытом с челябинским педагогами.

Визит эксперта состоялся по приглашению Челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце». Одной из первых встреч стало совещание с первым заместителем губернатора Ириной Гехт. Главная тема обсуждения – создание единого образовательного центра, который бы транслировал заинтересованным ведомствам, педагогам и родителям единую систему формирования навыков самостоятельности у детей с интеллектуальными нарушениями и РАС с раннего возраста до этапа взросления.

Чтобы подготовить ребят к максимально самостоятельной жизни, важно по одним методикам оказывать раннюю помощь, обеспечивать школьное и трудовое обучение, организовывать сопровождаемую занятость. Андрей Царев уверен, специфика жизненного устройства людей с ментальной инвалидностью настолько отличается от форм поддержки людей с другими видами инвалидности, что создаваемый центр лучше сосредоточить на одной конкретной теме, как это сделано в Пскове.

В продолжение темы эффективного жизнеустройства человека с ОВЗ в правительстве Челябинской области состоялся круглый стол «Формирование профессионального маршрута человека с инвалидностью». В нем приняли участие сенатор Совета Федерации Маргарита Павлова, руководители главного управления по труду и занятости, представители министерства образования и науки, а также министерства социальных отношений, депутаты Законодательного собрания, уполномоченный по правам ребенка региона и руководители НКО. Кроме официальной статистики по трудоустройству людей с инвалидностью и практического опыта, который сегодня активно внедряют общественные организации, отдельно прозвучала тема инклюзивного образования детей с интеллектуальными нарушениями и РАС.

«По нашей инициативе при поддержке органов власти в Челябинской области два года работает ресурсный класс для детей с нарушениями интеллекта в общеобразовательной школе. Использование технологий прикладного анализа поведения и тьюторского сопровождения позволяет для такой категории детей не только осваивать школьную программу, но и нарабатывать навыки социального взаимодействия с обычными детьми и взрослыми, которые так нужны этой категории учащихся во взрослой жизни. Такое обучение учит и обычных ребят взаимодействовать с особыми ровесниками. И это помогает избежать тех страхов, которые сегодня останавливают работодателей принимать на работу людей с ментальной инвалидностью. Нам важно развивать эту практику, поэтому объединяющий методический центр региону очень нужен», – отметила председатель Челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце» Елизавета Кириллова. Эту идею поддержала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

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В завершение визита федерального эксперта на площадке челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования команда Андрея Царева провела обучающий курс для педагогов инклюзивных и коррекционных школ «Обучение и воспитание детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с тяжелыми множественными нарушениями развития в контексте требований ФГОС». В обучении приняли участие более восьмидесяти педагогов со всей Челябинской области. Они получили практические инструменты по подготовке индивидуального образовательного маршрута для детей с инвалидностью и практические рекомендации о том, как на площадке школ с раннего возраста формировать у детей навыки для будущей профессии. Обучение прошло в рамках гранта губернатора Челябинской области Алексея Текслера на реализацию проекта «К инклюзии вместе», которую получила организация помощи детям «Открытое сердце»