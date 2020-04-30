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В Челябинске стартовал конкурс деревянных букв «АзБукиВеди

Общество
Сегодня, 13:36

В Челябинске стартовал ежегодный традиционный открытый конкурс «АзБукиВеди», участникам которого предлагается изготовить объемную поделку в виде буквы кириллицы. 

Две фотографии поделки и заполненную заявку нужно отправить на e-mail: zayavka-2014@mail.ru. Организаторы принимают работы до полудня 20-го мая.

Как отмечают в пресс-службе городской мэрии, за несовершеннолетнего участника заявку заполняют и подписывают родители или законные представители. 

На конкурс принимаются только индивидуальные работы. Поделка должна быть изготовлена из дерева самостоятельно, изделия из фабричных заготовок не принимаются. Участник может выполнить и оформить букву в технике: гравировка, резьба, выжигание, а также использовать при оформлении акриловые краски. Подробные требования к работам указаны в положении конкурса (ознакомиться с ним можно на сайте челябинской мэрии).

Лучшие конкурсные работы определят 21-го мая. Они украсят выставку, посвящённую Дню славянской письменности и культуры. Точную дату и время выставки организаторы сообщат дополнительно.

Отобранные творческие работы необходимо привезти по адресу: Челябинск, улица Елькина, 45, МБУК «ЦКИД». Каждая подделка должна быть подписана: Ф.И.О. участника, возраст, место учебы или работы. Контактный телефон для справок: (351) 266-05-99.

 

 

 

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