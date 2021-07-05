В Челябинске стартует третий этап опрессовки

Завтра, шестого июля, в Челябинске начнется третий этап гидравлических испытаний. Горячая вода должна вернуться в краны челябинцев к 20 июля. В случае необходимости серьезного ремонта, этот срок может быть продлен

Об этом сообщил сегодня, пятого июля, заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

«Горячая вода будет отключена 877 жилых домах, в 41 детском саду, 44 учебных заведениях и 16 медицинских учреждениях», - сказал Астахов.