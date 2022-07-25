В Челябинске строится самый большой скейт парк города

В Челябинске строят самый большой скейт парк в городе. Площадь конструкций парка составит 1 500 квадратных метра. В новом парке смогут тренироваться как профессионалы, так и начинающие спортсмены на скейтбордах, велосипедах ВМХ и МТВ, трюковых самокатах и роликах. Месяцем ранее такая площадка была построена в соседнем Екатеринбурге.

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На челябинской площадке запланированы две функциональные зоны: street-зона (низкие конструкции) – для новичков и райдеров среднего уровня и эйр-зона (высокие конструкции) – пространство для выполнения амплитудных вылетов и акробатических трюков, выполняемых на высоких скоростях. Парк спроектирован таким образом, что в нем смогут проводиться как полноценные тренировки для новичков, так и соревнования достаточно высокого уровня.

Все конструкции разработаны и созданы специально для челябинского парка и отличаются от екатеринбургского.

«Мы не стали повторять один в один конструкции парка Екатеринбурга. Почему так? Потому что это важно для катающихся, чтобы трассы отличались. Мы сделали по-другому. В Челябинске есть своя фишка. После решения, что проект будет установлен в Челябинске, мы уже понимали, как это будет выглядеть», - рассказал корреспонденту ИА «Урал-Пресс-Информ» автор проекта RCC-Extreme Андрей Белов.

(фото Белов)

Андрей Белов является не только автором проекта, но и тренером сборной свердловской области по BMX-фристайл, а также отвечает за проектирование и производство форм. Большинство сотрудников, задействованных на производстве челябинского скейт парка, – это инженеры и спортсмены в одном лице.

«Мы использовали как свой опыт в строительстве скейт парков, так и российский. Так как мы сами выезжаем на соревнования, знаем почти все площадки страны и общаемся со всеми райдерами», - пояснил Андрей Белов.

Качество и безопасность конструкций обеспечит износостойкое и ударопрочное покрытие: «рампы», «разгонки», «перила», «фанбоксы», «пирамиды», «ступеньки» прослужат 50 лет. Надеемся, что за это время в Челябинской области появится сборная, которая достойно сможет представить регион на всероссийских соревнованиях.

Самый большой в Челябинске скейт-парк расположится на парковке у ледовой арены «Трактор». Открытие запланировано на 30 июля. Проект поддержала РМК.