В Челябинске студенты станцевали "Вальс Победы"

В пятницу, седьмого мая, в Челябинске на площади перед Южно-Уральским государственным университетом вновь танцевали Вальс Победы. Танцевальный флэшмоб стал для вуза доброй традицией. В этом году вальс благодарности студенты танцевали уже в шестой раз, и он был посвящен 76-летию Великой Победы.

«Каждый год Вальс Победы на площади перед Южно-Уральским государственным университетом собирает все больше участников – это студенты, молодые люди, – отметил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков, открывая торжественное мероприятие.

Если в первом Вальсе Победы участвовало 70 пар, то в 2021 году число выросло до 180. Принято в акции мог любой желающий. Главное условие – посещать все репетиции.

По словам Александра Шестакова, Вальс Победы – это память о тех молодых людях, которые сложили головы на поле боя, благодарность им. «В далеком 41-м году, когда началась война, тоже было много молодежи, которую призывали на войну. Это молодые люди, которые не доучились в университетах, не долюбили, не дожили до Великой Победы, - отметил Александр Шестаков.

Сегодняшнее мероприятие помогает молодому поколению стать соучастниками тех страшных событий, помнить о подвиге своих дедов и отцов.

«Задача молодого поколения – быть достойными той Победы, которую завоевали наши предки ценой своей жизни», – подчеркнул Александр Шестаков.

Молодые челябинцы выступали под живую музыку оркестра Челябинского высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурманов. В этом году песней была выбрана композиция «Ты же выжил, солдат» Тамары Гвердцители.

«Особенность нашего танцевального флэшмоба в том, что среди этих ребят не профессиональных танцоров, актеров, это студенты, которые за три недели вместе с нами сделали масштабное театральное действо. Да, это не просто вальс, мы создали целую историю. И для ребят это больше, чем танец, ведь война коснулась каждой семьи», – говорит режиссер-постановщик танца, выпускница ЮУрГУ и профессиональный хореограф Татьяна Мюллер.

Некоторые молодые люди после участия в Вальсе Победы создали семейные пары. Уже родилось двое детей в таких семьях.

День Победы – это праздник, способствующий связи поколений. И сегодня на площади в акции Вальс Победы участвовала председатель Совета ветеранов ЮУрГУ Надежда Кузьмина.

«Мы представляем старшее поколение, а рядом с нами наши маленькие копии – представители будущего, – рассказывает о своей роли в проекте Надежда Дмитриевна. – Такие памятные мероприятия важны для молодого поколения, так как они учат помнить – помнить подвиг героев, помнить свою историю, они объединяют нас, а молодежь начинает более уважительно относиться к прошлому».

Кроме того, сегодня по традиции на площади перед ЮУрГУ состоялось торжественное построение личного состава Военного учебного центра вуза.

«Сегодня на площади торжественным маршем проходят 850 человек – это чуть больше половины слушателей Военного учебного центра ЮУрГУ», - отметил заместитель начальника военного учебного центра ЮУрГУ, кандидат педагогических наук, полковник Константин Крикунов.

Слушателей поздравил ректор Александр Шестаков. Затем колонны через центр города прошли к Вечному Огню для возложения цветов и венков.

В эти дни в ЮУрГУ проходят выставки, посвященные Победе в Великой войне. В главном учебном корпусе университета в холле третьего этажа размещены выставочные экспозиции: «История Великой Победы» и «Бессмертный полк ЮУрГУ». Первая экспозиция рассказывает о вкладе Танкограда в Великую Победу и уже стала традиционной.

«Бессмертный полк ЮУрГУ» впервые представлен вниманию посетителей. Выставка включает в себя 211 имен сотрудников университета, которые были участниками Великой Отечественной войны.

В холле научной библиотеки университета, на первом этаже корпуса ЗД, начала работу экспозиция «Без срока давности». Выставка организована в рамках федерального проекта с одноименным названием с целью сохранения исторической памяти о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны.

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