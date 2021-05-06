06.05.2021
Акустика, как на Красной площади: «Ростелеком» в 30-й раз озвучит парад Победы в Челябинске
06.05.2021
Челиндбанк приглашает отпраздновать День Победы в парке им. Ю. А. Гагарина
06.05.2021
Златоустовская «Уралочка» начала серию акций к Дню Победы
06.05.2021
В Челябинске состоится акция-посвящение трудовому подвигу Южного Урала
05.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на шестое и седьмое мая
05.05.2021
Челябинский зоопарк приглашает горожан к прогулке по парку динозавров
Южноуральцев приглашают на Вальс Победы
23.04.2021
Число бюджетных мест в вузах вырастет
21.04.2021
В челябинском сквере откроется выставка парижского музея «Коллективный урбанизм»
16.04.2021
Ученые сделают работу ММК эффективнее с помощью цифровых двойников энергоагрегатов
15.04.2021
Представители АЗ «УРАЛ» рассказали студентам ЮУрГУ о востребованных профессиях
Вахта Памяти: в Челябинске заступает на пост почетный караул школьников
05.05.2021
Соглашение подписано: Челябинская область будет тесно сотрудничать с республикой Калмыкия
04.05.2021
Православные челябинцы встретили Пасху Христову
02.05.2021
С праздником Первомая!
01.05.2021
Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи
30.04.2021