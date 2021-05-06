Южноуральцев приглашают на Вальс Победы

В пятницу, седьмого мая, в Челябинске состоится одно из самых красивых, зрелищных и трогательных мероприятий, посвященных 76-летию Великой Победы, - танцевальный флэшмоб «Вальс Победы ЮУрГУ».

Вальс, который символизирует подвиг и окончание войны. Тот самый Вальс, который танцевали в далеком 1945 году. Теперь его станцуют внуки победителей, для которых так важно помнить великий подвиг бабушек и дедушек. Ведь у каждого в семье есть те, кому можно посвятить этот праздничный Вальс.

Как сообщает пресс-служба ЮУрГУ, для Южно-Уральского государственного университета эта танцевальная акция стала доброй традицией. И в этом году студенты ЮУрГУ будут танцевать Вальс Благодарности уже шестой раз.

В 2021-м году Вальс Победы ЮУрГУ будет особенный. Впервые участники будут танцевать под живую музыку Челябинского высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурманов.

Из года в год растет количество участников. Если в год 70-летия Великой Победы в вальсе закружились 70 пар, то в этом году организаторы ожидают более 180.

Челябинцев и гостей города ждут в 13 часов на площади перед Главным учебным корпусом Южно-Уральского государственного университета (Челябинск, пр. Ленина, 76).

Фото: ЮУрГУ