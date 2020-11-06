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В Челябинске торжественно приняли присягу курсанты-правоохранители

Общество
Сегодня, 18:55
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Автор: 
Владимир Филиппов

В челябинском колледже предпринимательства и отраслевых технологий сегодня, шестого ноября, состоялось торжественное мероприятие, посвящённое принятию присяги курсантами, проходящими обучение по специальности «Правоохранительная деятельность».

В торжественном событии приняли участие депутат Государственной Думы РФ Виталий Пашин, депутат челябинской городской думы Виталий Родионов, заместитель начальника отдела управления Росгвардии по Челябинской области Валерий Нестеров, военный комиссар Тракторозаводского и Ленинского районов Челябинска Рашит Ахметзянов, ветераны боевых действий на Северном Кавказе, Донбассе, САР, педагогический коллектив, родители и друзья курсантов.

Отметим, первый набор на 1 курс по подготовке специалистов среднего звена в области правоохранительной деятельности был проведён колледжем в уходящем 2020-м году на базе 9 классов. Популярность новых специальностей оказалась высока: поступать сюда приезжали ребята не только из разных районов Челябинской области, но и соседних регионов – Оренбургской и Курганской областей.

«Уважаемые гости, друзья! Очень волнительно, потому что такой момент, когда наши ребята принимают присягу в первый раз, – это самый знаменательный день! Об этом знают те, кто принимал воинскую присягу. Радостно, что проходит это событие в канун 10 ноября - Дня сотрудника органов внутренних дел, – отметил Виталий Пашин. – Вам, курсанты, пожелаю хорошей учёбы, боевого настроения, чтобы вы достигали тех целей, которые поставили перед собой! Будьте здоровы, радуйте своих родных и близких, учитесь и трудитесь на благо нашей Родины-России!».

Прозвучали Гимн России, и в зал торжественно внесли знамя правоохранителей колледжа. Далее последовали чёткие команды преподавателя - и курсанты пяти учебных взводов застыли в едином строю.

«Приступить к принятию присяги!» – скомандовал ветеран боевых действий на Северном Кавказе Андрей Муравьев.

Курсанты один за одним назвали свои фамилии, имена и отчества - и зазвучали слова присяги: «Принимая присягу, торжественно клянусь с честью выполнять свой долг перед народом и Отечеством, любить и уважать историю великой России. Клянусь!».

«Сегодня наши курсанты присягнули раз и навсегда служить своей Родине. Пройдут годы, вы окажетесь на службе в правоохранительных органах России. Но где бы вы ни работали, ни жили – годы учёбы вам пригодятся в жизни. Правильная профессиональная ориентация, а потом становление как специалиста – это долгий тернистый путь. Для этого нужно терпение, для этого нужно стремление. Я надеюсь, что те ребята и девчата, кто сегодня принял Присягу, осознанно шли к этой процедуре. Удачи вам!» - выступил от ветеранского движения подполковник запаса Евгений Афанасьев.

Далее слово было предоставлено директору колледжа Людмиле Королёвой.

«Уважаемые курсанты! Сегодня, накануне профессионального праздника - Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации вы дали торжественную клятву на верность России. И хотя военная присяга для вас ещё впереди – это первый серьёзный, осознанный шаг во взрослую профессиональную жизнь. С этого момента вы принимаете на себя ответственность за свои слова и поступки, вы должны достойно и упорно овладевать профессиональными знаниями и навыками, вы должны быть примером во всём и с честью носить форму. С праздником всех вас!», - сказала Людмила Королёва.

Интересно, что в рядах первокурсников обучается и немало девушек. Наравне с юношами они взвалили на свои хрупкие плечи ответственность за безопасность населения. Их выносливости и смелости можно только позавидовать. Все они - будущие профессиональные правоохранители.

 

 

 

 

 

 

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Автор: 
Владимир Филиппов
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