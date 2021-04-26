В Челябинске у памятника Габдулле Тукаю в 135-ю годовщину со дня его рождения заложили яблоневую аллею

В Челябинске сегодня, 26-го апреля, отметили 135-летний юбилей со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая и День родного татарского языка.

Праздничное мероприятие прошло у памятника культурного деятеля в сквере на пересечении улиц Воровского и Блюхера. В честь основоположника литературного татарского языка и автора произведений, вошедших в мировую культуру, состоялось торжественное собрание, на котором прозвучали его стихи и песни.

Открыла встречу депутат Законодательного собрания Челябинской области, председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова.

«С Габдуллы Тукая начался татарский литературный язык, с его именем он продолжает ассоциироваться и по сей день. Почти восемь миллионов человек в мире сегодня говорят на языке великого поэта. При этом язык этот близок не только татарам, но и представителям других национальностей, потому что заветы Тукая просты и близки каждому – жить в мире и согласии, не унывать, добросовестно трудиться, бескорыстно любить родину», - подчеркнула Лена Колесникова.

Во время собрания у памятника поэту была заложена яблоневая аллея, каждое дерево на которой получит имя одного из героев произведений Габдуллы Тукая, а также станет символом единения Южного Урала и республики Татарстан. Почетными гостями встречи стали представители правительства Челябинской области, администрации Челябинска, культуры и общественности.

СПРАВКА

Габдулла Тукай (1886-1913) – татарский поэт, писатель. Издал около 30-ти томов стихов, первым в Казани начал писать для детей, занимался изучением татарского фольклора, перевел на татарский язык книги Пушкина, Лермонтова и других писателей. Многие из его произведений легли в основу песен, а балет «Шурале» был поставлен на сцене Мариинского и Большого театров.