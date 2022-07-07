В Челябинске утепляют фасады домов

В Челябинске реализуют программу капитального ремонта фасада домов с утеплением, сообщает пресс-служба городской администрации.

В нынешнем строительном сезоне по новой для региона технологии запланирован ремонт фасада с утеплением на 14-ти многоквартирных домах, шесть из которых - уже в активной фазе.

Собственники остальных домов пока не приняли решение о необходимости проведения такого ремонта. Все эти дома находились в краткосрочном плане начиная с 2019 года, рассчитан он на период 2019-2021 годов.

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Применение технологии с утеплением стало возможным благодаря пересмотру предельной стоимости проведения работ на данных домах. С такой инициативой выступил фонд регоператора, и ее поддержали правительство Челябинской области и глава региона Алексей Текслер.

Накануне, шестого июля, на комиссионном обследовании с представителями регоператора, управляющей компании и генподрядчика жители домов по улице Шуменская, 10 и улице Героев Танкограда, 108 смогли оценить качество проводимых работ и изменения внешнего облика зданий.

Все работы планируется завершить до конца строительного сезона текущего года, отметили в мэрии.

Отметим, генеральный подрядчик регоператора - компания ООО «ИМЕКСО» - имеет большой опыт работы в различных городах России. Ранее генподрядчик выполнял работы в Башкирии, Москве и Московской области, реализовал большой комплекс работ к 800-летию Нижнего Новгорода и работал ряде других регионов России. Утепление фасадов - первый большой проект для компании на Южном Урале.