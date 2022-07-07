07.07.2022
В Челябинске утепляют фасады домов
07.07.2022
На Таганае вырос призрак чернолесья
07.07.2022
Чудо-пряник: Аркаим обзавелся фирменной сладкой копией древнего памятника
06.07.2022
Александр Лазарев поздравил чебаркульский танковый полк со статусом гвардейского
06.07.2022
Челябинцев с Днем металлурга поздравит «Хор Турецкого»
06.07.2022
Счастливая семья: папа-рысь Персей воссоединился с супругой Полинкой и малышом на радость всем
В Челябинске утепляют фасады домов
27.06.2022
Изменились сроки оплаты взносов на капремонт, вырос размер аванса для подрядчиков
17.08.2021
Привлечь к ответственности: в Челябинской области подрядчики делали капремонт с риском для жизни рабочих
11.01.2019
Получить компенсации за капремонт станет проще
22.06.2018
Размер взноса на капремонт в Челябинской области предлагается устанавливать ежегодно
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
05.07.2022
Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде
04.07.2022
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022
С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
30.06.2022
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022