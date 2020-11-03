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В Челябинске увеличат число рабочих, восстанавливающих жилой дом и больницу после взрыва

Общество
Сегодня, 10:52
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске продолжается остекление дома и больницы, пострадавших при взрыве кислородной станции. Количество бригад установщиков окон в медицинском учреждении увеличится до шести, а в жилом доме – до 25.

Такое решение было принято сегодня, третьего ноября, на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий взрыва в ГКБ-2.

«В квартирах жилого дома сегодня работают 14 специалистов-ремонтников. После согласования с жильцами всех отделочных материалов, число рабочих увеличится до 20-25», - рассказали в пресс-службе администрации города.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 31 октября, в Челябинске произошел взрыв кислородной станции в поликлинике городской больницы №2. Более 150 больных с «ковидом» были эвакуированы. От взрыва пострадали и жильцы девятиэтажного дома, расположенного рядом. В квартирах были выбиты стекла, а на нескольких балконах начался пожар. В пяти квартирах требуется капитальный ремонт.

Следственный комитет по Челябинской области по факту взрыва возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Его расследование на особом контроле в Следственном комитете России.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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