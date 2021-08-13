В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов

В Челябинске в этом году будет завершено строительство девяти детских садов. Речь идет как об отдельно стоящих зданиях, так и о специализированных помещениях в жилых домах.

Ход работ на социальных объектах в микрорайоне «Парковый» проинспектировала вчера, 12 августа, глава города Наталья Котова.

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В этом году силами муниципалитета возводится четыре дошкольных учреждения. Два из них, на 150 и 260 мест, расположены в «Парковом», где одна из самых высоких в городе потребностей в детских садах. Именно таким микрорайонам уделяется особое внимание, отмечает Наталья Котова.

«Действительно, эти микрорайоны требуют особого внимания, здесь не достает мест в детских садах, имеется очередь. Степень готовности двух объектов в 54 микрорайоне довольно высокая, планируется, что они будут сданы в этом году. Поэтому мы надеемся, что подрядчики нас не подведут. По одному идет небольшое отставание, буквально на полторы недели, но подрядчик наращивает темпы», - подчеркнула глава города.

Также ведется строительство детского сада на 120 мест по улице Горького, 25-А и на 290 мест по улице Гранитной, 4. Степень готовности этих объектов - 35 и 76 процентов соответственно.

Еще пять объектов дошкольного образования до конца года будут выкуплены у застройщиков. Речь идет о нежилых помещениях на первых этажах домов в микрорайоне Ньютон» (75 и 78 мест), в доме №18 на улице Овчинникова (96 мест) и двух отдельно стоящих садиках на 300 мест в микрорайоне №57 и на 290 - в микрорайоне 49-Б.