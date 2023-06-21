В Челябинске в ночь после «Атомного выпускного» запустят четыре троллейбусных маршрута

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Агаповский район
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еманжелинск
Еткуль
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Карталы
Каслинский район
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Луганск
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Октябрьский район
Пластовский район
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Уйский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Дороги
На житейских перекрестках
Транспорт
ЖКХ
Лесные пожары
Экология
День Победы
Коронавирус
Метро в Челябинске
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Дороги
На житейских перекрестках
Транспорт
ЖКХ
Лесные пожары
Экология
День Победы
Коронавирус
Метро в Челябинске
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2023 году в Челябинской область будет дополнительно учреждено пять премий губернатора для медиц
21.06.2023

В Челябинской области учредят дополнительно премии губернатора для медиков, работающих с ранеными
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В четверг, 22 июня, на автомобильной дороге М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области буде
21.06.2023

В Ашинском районе перекроют движение на М-5 из-за буровзрывных работ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Дочь экс-ректора Уральского госуниверситета физической культуры (УралГУФК, Челябинск), осужденная
21.06.2023

Дочь экс-ректора УралГУФК выплатила назначенный судом двухмиллионный штраф
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого июля 2023 года между Челябинском и Бакалом на Южно-Уральской железной дороге начнет кур
21.06.2023

Между Челябинском и Бакалом начнет курсировать пригородный экспресс
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области в период с 2002-го по 2020 год поженились 558 тысяч 104 пары, а развел
21.06.2023

В Челябинской области за 20 лет было сыграно около 560 тысяч свадеб и зарегистрировано почти 395 тысяч разводов
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.06.2023

Скейт-площадка челябинского парка имени Тищенко приобрела новые краски
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.06.2023

В Челябинске в ночь после «Атомного выпускного» запустят четыре троллейбусных маршрута
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.06.2023

Во всех районах Челябинска кипит работа по ремонту межквартальных проездов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.06.2023

Ликвидировать опасное для жизни болото битума в Троицке будут городские власти
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.06.2023

На улицах Орджоникидзе и Тимирязева в Челябинске появятся велосипедные дорожки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.06.2023

В Челябинске ограничат движение транспорта по улице 60-летия Октября
выпускной
парк Гагарина
Челябинский городской электротранспорт
Общество
21.06.2023 17:18
Фото: Александр Агишев

В Челябинске в ночь после «Атомного выпускного» запустят четыре троллейбусных маршрута

В Челябинске в ночь после «Атомного выпускного», который состоится в парке Гагарина 23 июня, будет организована работа четырех троллейбусных маршрутов.

Как сообщает ООО «ЧелябГЭТ», в ночь с 23-го на 24 июня будут работать троллейбус №7 - по маршруту «Дворец спорта «Юность» - Парк Гагарина»; №12 – «Молдавская – Комсомольский проспект - Свердловский проспект - Парк Гагарина»; №14 – «ЧМК - Парк Гагарина»; №17 - «Молдавская - Улица Чичерина - Парк Гагарина».

Напомним, по случаю грандиозного праздника выпускников региона, посвященного окончанию учебного года, центральную часть парка культуры и отдыха имени Гагарина полностью закроют для посещений с шести утра 23 июня и до полудня 24 июня – на время подготовки и проведения торжества.

Для прогулок 23 июня будет открыт лес за центральным карьером и дорожки от стадиона имени Елесиной в сторону карьеров и лыжероллерной трассы.

Также с шести утра 23 июня и до окончания мероприятия будет полностью закрыто движение автомобилей по улицам: Коммуны - от Энгельса до 2-го Институтского переулка; Энтузиастов - от Коммуны до проспекта Ленина. Общественного транспорта ограничения не коснутся.

Кроме того, в связи с проведением праздника выпускников 23 июня в парке Гагарина отменен показ короткометражных лент в рамках фестиваля уличного кино, 24 июня не состоится танцевальный вечер для старшего поколения. Показ кинофильма «Грозный папа» переносится с 24-го на 25 июня. Начало показа - в 22 часа. Концерт духового оркестра на сцене летнего театра парка состоится 25 июня в 16 часов.

выпускной
парк Гагарина
Челябинский городской электротранспорт
Новости по тегу: выпускной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.06.2023

В Челябинске по случаю праздника выпускников парк Гагарина частично закроют для посещений
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.06.2023

В Челябинской области впервые проведут общерегиональный выпускной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2023

Скоков потребовал обеспечить максимальную безопасность на выпускных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2022

У выпускников началась экзаменационная пора
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Студенты Челябинского государственного университета (ЧелГУ) смогут получать военно-учётную специа
Общество

Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы

20.06.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С 20 июня стартует приемная кампания в вузы – начали прием документов от абитуриентов и институте
Общество

Стартовала приемная кампания в вузы, есть ряд нововведений

20.06.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Северо-западные ветры нагнетают на Урал, в том числе и в Челябинскую область, арктический воздух.
Погода

Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух

19.06.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ключевым событием третьего дня XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-202
Общество

Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области

17.06.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сбер и Правительство Челябинской области будут сотрудничать в сфере подготовки специалистов для и
Федерация

В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера

16.06.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Делегация Челябинской области принимает активное участие в работе Петербургского международного э
Политика

Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона

16.06.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2023 году в Челябинской область будет дополнительно учреждено пять премий губернатора для медиц
21.06.2023

В Челябинской области учредят дополнительно премии губернатора для медиков, работающих с ранеными
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В четверг, 22 июня, на автомобильной дороге М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области буде
21.06.2023

В Ашинском районе перекроют движение на М-5 из-за буровзрывных работ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Дочь экс-ректора Уральского госуниверситета физической культуры (УралГУФК, Челябинск), осужденная
21.06.2023

Дочь экс-ректора УралГУФК выплатила назначенный судом двухмиллионный штраф
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого июля 2023 года между Челябинском и Бакалом на Южно-Уральской железной дороге начнет кур
21.06.2023

Между Челябинском и Бакалом начнет курсировать пригородный экспресс
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области в период с 2002-го по 2020 год поженились 558 тысяч 104 пары, а развел
21.06.2023

В Челябинской области за 20 лет было сыграно около 560 тысяч свадеб и зарегистрировано почти 395 тысяч разводов
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванова Г.Н.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

21.06.2023 17:46

Скейт-площадка челябинского парка имени Тищенко приобрела новые краски

21.06.2023 17:30

В Челябинской области учредят дополнительно премии губернатора для медиков, работающих с ранеными

21.06.2023 17:18

В Челябинске в ночь после «Атомного выпускного» запустят четыре троллейбусных маршрута

21.06.2023 16:50

Во всех районах Челябинска кипит работа по ремонту межквартальных проездов

21.06.2023 16:02

Ликвидировать опасное для жизни болото битума в Троицке будут городские власти

21.06.2023 15:51

В Ашинском районе перекроют движение на М-5 из-за буровзрывных работ

21.06.2023 15:48

На улицах Орджоникидзе и Тимирязева в Челябинске появятся велосипедные дорожки

21.06.2023 15:38

Дочь экс-ректора УралГУФК выплатила назначенный судом двухмиллионный штраф

21.06.2023 15:28

В Челябинске ограничат движение транспорта по улице 60-летия Октября

21.06.2023 14:54

В Челябинске без разрешения покрасили в ярко-желтый цвет дом на Энтузиастов

21.06.2023 14:15

Между Челябинском и Бакалом начнет курсировать пригородный экспресс

21.06.2023 13:54

В Челябинской области за 20 лет было сыграно около 560 тысяч свадеб и зарегистрировано почти 395 тысяч разводов

21.06.2023 13:36

В Госдуму внесен законопроект о возврате перехода на летнее время

21.06.2023 13:22

В Челябинске ребенок пострадал на аттракционе в Арт-сквере, прокуратура проводит проверку

21.06.2023 13:14

Немного истории: как абвер подвели под «Монастырь»

21.06.2023 13:10

Библиотеки нового поколения: интеллектуальный досуг в комфортном модном пространстве

21.06.2023 12:27

В Челябинской области за последние 20 лет ощутимо снизились показатели материнской и младенческой смертности

21.06.2023 12:20

«Уральская кузница» провела детский праздник

21.06.2023 11:58

Вслед за Челябинском стоимость проезда в общественном транспорте повышают в Кыштыме

21.06.2023 11:49

Уникальный Троицкий собор обрел защитные границы

21.06.2023 11:27

В Челябинске благоукрасили территорию около храма редкими растениями

21.06.2023 10:51

В Челябинске отремонтируют улицу Тимирязева

21.06.2023 10:25

Челябинские областные кинологические соревнования собрали спасателей-кинологов со всей России

21.06.2023 10:09

В Челябинске ко дню рождения города откроют Центр активного долголетия

21.06.2023 09:52

Первый контейнерный поезд в Саудовскую Аравию отправился с ЮУЖД по коридору «Север - Юг»

21.06.2023 09:45

Минпромторг зарегистрировал первый технопарк в Челябинской области

21.06.2023 09:36

Сегодня - День летнего солнцестояния 

20.06.2023 23:21

Анонсы событий и мероприятий на 21 июня (18+)

20.06.2023 22:10

В Челябинске усиливают автобусный маршрут №2

20.06.2023 17:45

МТС Live запускает собственный концертный зал в Челябинске

20.06.2023 17:23

В среду в Челябинской области – прохладно, сыро и ветрено

20.06.2023 17:16

Экспертный совет по заповедному делу пытается сохранить в Челябинской области краснокнижную савку

20.06.2023 17:06

В школах Челябинской области создадут открытую систему по качеству питания учеников

20.06.2023 16:48

На Аркаиме покажут миф о постпандемийном мире

20.06.2023 16:36

В Челябинской области двое рабочих пострадали при обрушении породы на шахте, идет проверка

20.06.2023 16:26

В Челябинске вводят ограничение движения по Энтузиастов

20.06.2023 16:20

ПО «Маяк»: быть на шаг впереди и творить по-курчатовски

20.06.2023 16:08

В Екатеринбурге прошел кастинг на новое юмористическое шоу на ТНТ

20.06.2023 15:57

В Челябинской области за неполный июнь поженились более полутора тысяч пар

20.06.2023 15:45

Четыре челябинских путепровода отремонтировали быстро и почти без помех для автомобилистов

20.06.2023 15:42

Промежуточные итоги «дорожного рывка» в Челябинской области

20.06.2023 15:35

Администрация Челябинска продолжит добиваться сноса самовольной постройки на Братьев Кашириных

20.06.2023 14:46

Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы

20.06.2023 14:45

Зеленый минимализм Центрального района: спокойная и неброская монохромность

20.06.2023 14:07

В центре Челябинске до конца июня будет закрыто движение трамваев

20.06.2023 13:53

В Челябинске арестован очередной диверсант – несовершеннолетний

20.06.2023 13:34

Челябинские полицейские задержали троих наркокурьеров

20.06.2023 13:21

В Златоусте будут судить жестокую воспитательницу детского сада

20.06.2023 13:02

Облсуд не стал уменьшать срок заказчику убийства экс-главы Красноармейского района и своего конкурента по бизнесу

20.06.2023 12:59

Зарплата южноуральцев за год выросла на 13%

20.06.2023 12:32

Старт дан! ЮУрГУ встречает первых абитуриентов

20.06.2023 12:13

Рядом с «Юностью» челябинцы смогут бесплатно заниматься йогой

20.06.2023 11:49

Алексей Текслер поздравил «Маяк», оценил озерский «Шоколад» и передал помощь бойцам

20.06.2023 11:37

В сентябре пройдут местные выборы в пяти муниципалитетах Челябинской области

20.06.2023 11:33

Челябинские спасатели пришли на помощь попавшим в беду воронам

20.06.2023 11:23

Челябинск вспомнит народного губернатора Петра Сумина

20.06.2023 11:00

Суд смягчил приговор экс-депутату Заксобрания Челябинской области

20.06.2023 10:56

Локальные котельные Челябинска проведут опрессовку по своему графику

20.06.2023 10:23

Челябинский боксер выиграл Кубок на Волге

20.06.2023 10:16

В Кыштыме спасли птенцов лебедей от стаи собак и вернули их родителям

20.06.2023 10:08

Сегодня, 20 июня, отмечается день образования кинологической службы МЧС России

20.06.2023 09:42

Стартовала приемная кампания в вузы, есть ряд нововведений

19.06.2023 19:23

Во вторник в Челябинской области пройдут дожди, в горах ночью – с мокрым снегом

19.06.2023 19:05

Главгосэкспертиза одобрила проект увеличения мощности переработки руды на Михеевском ГОКе

19.06.2023 18:35

Акции «Внимание, переезд!» прошли в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях

19.06.2023 18:34

Анонсы событий и мероприятий на 20 июня (18+)

19.06.2023 18:16

В Минобороны связали рост заболеваемости птичьим гриппом в РФ с миграцией птиц с Украины

19.06.2023 18:02

В Челябинске на месяц закроют движение по улице Агалакова

19.06.2023 17:56

В Челябинске начинают ремонт Свердловского проспекта, движение ограничат

19.06.2023 17:12

Юные челябинские волейболистки стали победительницами «Серебряного мяча»

19.06.2023 16:57

В Миассе на ходу загорелся троллейбус

19.06.2023 16:46

В Челябинской области снижаются показатели естественной убыли населения

19.06.2023 16:32

В Челябинске на месяц ограничат движение транспорта по улице Марченко

19.06.2023 16:06

В Аргаяшском районе продолжают тушить торфяной пожар

19.06.2023 15:58

В основание нового монастырского храма в Челябинске положен камешек от Гроба Господня

19.06.2023 15:21

В Челябинске вводится ограничение движения по Свердловскому проспекту

19.06.2023 14:26

Станица Магнитная отметила 280 лет

19.06.2023 14:11

В Челябинске из горящей квартиры спасли троих взрослых и ребенка

19.06.2023 14:10

Челябинская область - в числе лидеров по выданным льготным ипотечным кредитам

19.06.2023 14:04

Депутаты Магнитогорска поддержали инициативу жителей

19.06.2023 13:24

«Маяк» и Озерск: 75 лет вместе

19.06.2023 12:09

Дело экс-сотрудника «ЧТЗ-УРАЛТРАК, обвиняемого в получении взяток, передано в суд

19.06.2023 11:52

В челябинском Саду камней установят общественный туалет

19.06.2023 11:49

Дело экс-директора ФОКа в Нагайбакском районе, где погиб школьник, направлено в суд

19.06.2023 11:49

«Мой питомец - моя ответственность!» - стартует второй этап детского конкурса

19.06.2023 11:30

Лето в «Мегаполисе» наступило!

19.06.2023 11:26

Продолжателю русской реалистической школы на Урале – 75

19.06.2023 10:59

Путин: Работать должно быть выгодно

19.06.2023 10:54

В Челябинске комфортная среда на общественных пространствах и во дворах сформирована более чем наполовину

19.06.2023 10:49

В Челябинске по случаю праздника выпускников парк Гагарина частично закроют для посещений

19.06.2023 10:44

На Ильменском фестивале побывало более 10 тысяч гостей

19.06.2023 09:33

К 2030 году МРОТ вырастет как минимум вдвое

19.06.2023 09:14

Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух

19.06.2023 00:43

В понедельник в Челябинской области – прохладно, сыро и ветрено

18.06.2023 22:30

Анонсы событий и мероприятий на 19 июня (18+)

18.06.2023 20:37

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 12.06.2023 по 18.06.2023)

18.06.2023 19:18

В Челябинске автобус №86 больше не будет ходить по проспекту Ленина в центр

17.06.2023 17:03

Челябинцам из аварийного дома на Савина в очередной раз предложили маневренные квартиры

17.06.2023 16:31

У набережной челябинского озера Смолино появилось сердце

17.06.2023 14:47

Москва и Челябинская область на ПМЭФ договорились о совместном развитии туризма