В Челябинске в ночь после «Атомного выпускного» запустят четыре троллейбусных маршрута

В Челябинске в ночь после «Атомного выпускного», который состоится в парке Гагарина 23 июня, будет организована работа четырех троллейбусных маршрутов.

Как сообщает ООО «ЧелябГЭТ», в ночь с 23-го на 24 июня будут работать троллейбус №7 - по маршруту «Дворец спорта «Юность» - Парк Гагарина»; №12 – «Молдавская – Комсомольский проспект - Свердловский проспект - Парк Гагарина»; №14 – «ЧМК - Парк Гагарина»; №17 - «Молдавская - Улица Чичерина - Парк Гагарина».

Напомним, по случаю грандиозного праздника выпускников региона, посвященного окончанию учебного года, центральную часть парка культуры и отдыха имени Гагарина полностью закроют для посещений с шести утра 23 июня и до полудня 24 июня – на время подготовки и проведения торжества.

Для прогулок 23 июня будет открыт лес за центральным карьером и дорожки от стадиона имени Елесиной в сторону карьеров и лыжероллерной трассы.

Также с шести утра 23 июня и до окончания мероприятия будет полностью закрыто движение автомобилей по улицам: Коммуны - от Энгельса до 2-го Институтского переулка; Энтузиастов - от Коммуны до проспекта Ленина. Общественного транспорта ограничения не коснутся.

Кроме того, в связи с проведением праздника выпускников 23 июня в парке Гагарина отменен показ короткометражных лент в рамках фестиваля уличного кино, 24 июня не состоится танцевальный вечер для старшего поколения. Показ кинофильма «Грозный папа» переносится с 24-го на 25 июня. Начало показа - в 22 часа. Концерт духового оркестра на сцене летнего театра парка состоится 25 июня в 16 часов.