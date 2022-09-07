В Челябинске в память о культовом исполнителе открыли детскую площадку «Шатунята»

В челябинском поселке Аэропорт шестого сентября депутат гордумы от партии «Справедливая Россия – За Правду!» Владимир Корнев открыл детскую площадку «Шатунята», созданную по наказам избирателей – жителей южноуральской столицы.

Игровое пространство во дворе дома №6 улицы Поселок Аэропорт в Металлургическом районе получило свое название в память о недавно ушедшем из жизни солисте культовой группы «Ласковый май» Юрии Шатунове.

В честь открытия площадки вечером шестого сентября состоялся День двора. Юных гостей события развлекали аниматоры коллектива «Непоседы». Дети участвовали в соревнованиях, танцевали – по случаю праздника была организована дискотека. На мероприятии, несмотря на прохладную, пасмурную погоду, царило веселое настроение и было много улыбок.

Владимир Корнев поблагодарил жителей поселка Аэропорт за оказанное доверие и моральную поддержку; «Союз добровольцев России», Общество инвалидов Металлургического района, движение «Сильная Россия» и «Гражданский комитет России» - за содействие.

Также депутат городской Думы Челябинска рассказал, что в планах – установка памятной доски Юрию Шатунову, расширение названной в его честь детской площадки.

Владимир Корнев отметил, что «Шатунята» - на сегодняшний день единственный объект в Челябинске, посвященный культовому исполнителю конца 80-х – начала 90-х годов прошлого века. Таким образом, народный избранник не оставил без внимания просьбы фанатов легендарного певца об увековечивании его памяти (поклонники артиста просили челябинского депутата об этом лично, писали ему).