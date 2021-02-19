В Челябинске в пятницу отключают светофоры на перекрестках

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В Челябинске в пятницу отключают светофоры на перекрестках

В Челябинске сегодня, 19-го февраля, АО «СМЭУ» для замены оборудования планирует отключение ряда светофорных объектов на перекрестках.

С 9.00 до 10.00 не будут работать светофоры на пересечении автодороги «Меридиан» с улицей Новомеханической, с 13.30 до 14.30 – на перекрестке Худякова и Лесопарковой, с 14.30 до 15.30 – на Худякова - Татьяничевой, с 14.00 до 15.00 – на перекрестке проспекта Ленина и Свердловского проспекта.

Также в связи с работами на электросетях с 8.00 до 18.00 будут отключены светофоры на пересечении проспекта Победы и улицы 40-летия Победы и проспекта Победы с улицей Жилой.

В режиме «ЖМ» в пятницу работает светофор на пересечении улиц 2-й Потребительской и Нефтебазовой (данный объект поврежден при ДТП).