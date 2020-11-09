В Челябинске водители маршрута №86 устроили забастовку

В понедельник утром, 9 ноября, челябинцы стали жаловаться на отсутствие маршрутного такси №86 (Мехколонна — Шершни — Мехколонна). Многим жителям с трудом удалось добраться до работы. Оказалось, что водители маршрута устроили забастовку.

«На сегодняшний день в соответствии с реестром на 86 маршруте должно работать 65 автобусов. В рейс сегодня вышло около 35. В связи с этим мы увидели большое значение интервала. Плюс поступает значительное количество жалоб. В связи с этим перевозчику направлена претензия», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» начальник управления транспорта администрации города Челябинска Максим Кичеев.

Для решения проблемы были выведены два дополнительных автобуса №2, которые будут работать и в вечернее время. Стоимость проезда — 23 рубля, действуют льготы и транспортные карты.

Также Максим Кичеев добавил, что будет рассматриваться отзыв свидетельства на право обслуживания данного маршрута при неоднократных нарушениях. Поэтому управление транспорта будет проводить мониторинг работы маршрута № 86 в ближайшие дни.

Сами водители объясняют свою забастовку высокой стоимостью путевых листов и низким пассажиропотоком из-за появления конкурента (маршрут № 2). Также отмечается, что на рейс не вышли водители, которые работают непосредственно на личном транспорте.

По сообщениям очевидцев, забастовка все еще продолжается. Компания-перевозчик ООО «Автолига» комментарии журналистам не дает.