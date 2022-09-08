В Челябинске временно закроют перекресток Энгельса и Сони Кривой

В Челябинске временно закроют перекресток улиц Энгельса и Сони Кривой.

Движение транспорта будет закрыто с 20 часов девятого сентября до шести утра 12 сентября.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в этот период здесь будут ремонтировать участок теплотрассы.

О схеме движения общественного транспорта власти сообщат дополнительно.

Водителей просят учитывать ограничение и заранее планировать свой маршрут.

«Ремонт по Сони Кривой - один из последних участков ремонтной кампании этого года, - омтетил технический директор АО «УСТЭК-Челябинск» Виктор Крылов. - Мы вышли на финишную прямую, планируем завершить все плановые капитальные ремонты в середине сентября до старта отопительного периода, в чётком соответствии со сводным планом-графиком, утверждённым администрацией города».

В текущем году в рамках ремонтной кампании АО «УСТЭК-Челябинск» по улице Сони Кривой будет заменен участок изношенных магистральных тепловых сетей на трубы высокой заводской готовности с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке протяженностью 442 метра. Применение современных технологий позволяют снизить не только тепловые потери, но и сроки при строительстве теплотрасс, повысить надёжность и экономичность работы тепловой системы города. Все оборудование, устанавливаемое во время ремонтов, имеет гарантийный срок не менее десяти лет.

Благоустройство, нарушенное в ходе ремонта, будет восстановлено силами подрядной организации АО «УСТЭК-Челябинск» после завершения работ. Эти обязательства являются неотъемлемой частью всех проводимых предприятием ремонтов, сообщили в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск». Более того, подрядные организации, выполняющие восстановление нарушенного благоустройства, несут гарантийные обязательства за его качественное состояние на протяжении трех лет.