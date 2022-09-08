08.09.2022
Челябинская библиотека имени Татьяничевой превращается в модельную
08.09.2022
«Здоровая Ферма» рассказала о причинах ликвидации «Уралбройлера»
08.09.2022
В Челябинске временно закроют перекресток Энгельса и Сони Кривой
08.09.2022
«Ростелеком» представит IT-решения на всероссийском форуме в Челябинске
08.09.2022
Нацпарк «Таганай» впервые в его истории исследовали знатоки моллюсков
08.09.2022
УФСБ Челябинской области пресекло канал незаконного сбыта мефедрона в особо крупном размере
В Челябинске временно закроют перекресток Энгельса и Сони Кривой
07.09.2022
В центре Челябинска в День города закроют движение транспорта
04.07.2022
В Челябинске частично закроют движение по улице Ереванской
01.07.2022
В Челябинске частично закроют движение по улице Сони Кривой
20.05.2022
В Челябинске закрыли переезд от Енисейской в сторону ОПМС-2
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022