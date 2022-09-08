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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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08.09.2022

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08.09.2022 11:28

В Челябинске временно закроют перекресток Энгельса и Сони Кривой

В Челябинске временно закроют перекресток улиц Энгельса и Сони Кривой.

Движение транспорта будет закрыто с 20 часов девятого сентября до шести утра 12 сентября.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в этот период здесь будут ремонтировать участок теплотрассы.

О схеме движения общественного транспорта власти сообщат дополнительно.

Водителей просят учитывать ограничение и заранее планировать свой маршрут.

«Ремонт по Сони Кривой - один из последних участков ремонтной кампании этого года, - омтетил технический директор АО «УСТЭК-Челябинск» Виктор Крылов. - Мы вышли на финишную прямую, планируем завершить все плановые капитальные ремонты в середине сентября до старта отопительного периода, в чётком соответствии со сводным планом-графиком, утверждённым администрацией города».

В текущем году в рамках ремонтной кампании АО «УСТЭК-Челябинск» по улице Сони Кривой будет заменен участок изношенных магистральных тепловых сетей на трубы высокой заводской готовности с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке протяженностью 442 метра. Применение современных технологий позволяют снизить не только тепловые потери, но и сроки при строительстве теплотрасс, повысить надёжность и экономичность работы тепловой системы города. Все оборудование, устанавливаемое во время ремонтов, имеет гарантийный срок не менее десяти лет.

Благоустройство, нарушенное в ходе ремонта, будет восстановлено силами подрядной организации АО «УСТЭК-Челябинск» после завершения работ. Эти обязательства являются неотъемлемой частью всех проводимых предприятием ремонтов, сообщили в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск». Более того, подрядные организации, выполняющие восстановление нарушенного благоустройства, несут гарантийные обязательства за его качественное состояние на протяжении трех лет.

Закрытие движения
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В Челябинске установили 70 остановочных павильонов

05.09.2022 12:36

Число единиц общественного транспорта в Челябинске выросло с началом учебного года

05.09.2022 12:01

Монтаж памп-трека у дворца спорта «Юность» в Челябинске начнут на этой неделе

05.09.2022 11:38

В Челябинской области растет смертность от коронавируса

05.09.2022 11:28

В Челябинске готовят к озеленению будущий инклюзивный сквер

05.09.2022 11:26

В Миассе установлен памятный знак на месте взорванного первого православного храма

05.09.2022 10:38

Челябинцам представили проект благоустройства пешеходной зоны проспекта Победы

05.09.2022 10:13

Каким будет сентябрь в Челябинской области

05.09.2022 09:41

Аудиторы КСП отправились в Каслинский район с комплексной проверкой

05.09.2022 08:47

Жительница Троицка стала очередной жертвой телефонных аферистов, «подарив» им 600 тысяч рублей