09.09.2022
В Челябинске временно закрывается движение трамваев в Ленинский район
09.09.2022
Автором Тотального диктанта-2023 станет писатель и журналист из Владивостока
09.09.2022
В Челябинске закрыто движение на Солнечной
08.09.2022
По факту стрельбы в парикмахерской Челябинска возбуждено уголовное дело
08.09.2022
Школьница сорвалась с Аракульского Шихана и погибла
08.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на девятое сентября (18+)
В Челябинске временно закрывается движение трамваев в Ленинский район
09.08.2022
Определен подрядчик, который займется капитальным ремонтом трамвайных путей в Челябинске
09.08.2022
В Ленинском районе Челябинска отремонтируют трамвайные пути
03.12.2021
В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга
06.08.2021
В центре Челябинска в связи с ремонтом трамвайных путей изменена схема дорожного движения
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022