В Челябинске временно закрывается движение трамваев в Ленинский район

В Челябинске в связи с ремонтом трамвайных путей, который осуществляется в несколько этапов, временно закрывается движение трамваев в Ленинский район.

Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», до завершения работ трамвайное движение до Чистопольской осуществляться не будет.

На первом этапе, с шести утра 12 сентября до шести утра 29 сентября, будет вестись ремонт переезда на пересечении Копейского шоссе и улицы Гагарина.

В этот период маршрут № 12 отменяется. Трамвай №18 будет ходить по маршруту «ЧМК - Горького - Харлова», № 22 - «Чичерина - Маркса - Харлова».

На время ремонта организуют компенсационный маршрут: начиная с 12 сентября, с шести утра до десяти вечера по маршруту «Кинотеатр «Аврора» - Дзержинского – ЗЭМ» с получасовыми интервалами будет ходить трамвай-челнок.

Также с 12-го сентября запустят компенсационные автобусные маршруты: «Харлова – Гагарина – Дзержинского – Машиностроителей – Новороссийская – Гагарина – Харлова» (интервал движения составит 20 минут); «Харлова – Гагарина – Дзержинского – Машиностроителей – Новороссийская – Чистопольская – Новороссийская – Гагарина – Харлова» (интервал движения - 20 минут).

Компенсационные маршруты будут обслуживать автобусы большого класса.

На втором этапе, с 12 сентября до десятого ноября, запланирован капитальный ремонт трамвайный путей по улице Новороссийской.

На третьем этапе, 18 и 19 сентября, - капитальный ремонт трамвайных путей по улице Рождественского.

На четвертом этапе, с 30 сентября по 20 октября, будет проводиться капитальный ремонт трамвайных путей по улице Дзержинского.

На время проведения работ горожане смогут пользоваться автобусами №18 «ТРК Алмаз – Автобусный парк», №81 «Чистопольская – ПКиО», №483 «Старокамышинск – ПКиО»; троллейбусами №10 «Солнечный берег – ПКиО», №25 «ЧКПЗ – Политехникум».

Маршруты обеспечат доставку пассажиров до основных транспортных узлов, где возможно совершить пересадку, в том числе на привычные маршруты трамвая и доехать до места назначения. Используя месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте поездки можно совершать без дополнительных финансовых затрат.

Информация о сроках проведения следующих этапов ремонта и маршрутах движения транспорта в данный период будет опубликована дополнительно, сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».