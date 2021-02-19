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В Челябинске встретятся легенды ВИА 70х-80х на ретро-шоу «Мы из СССР»!

В ДК ЖД 2 марта состоится ретро-шоу «Мы из СССР». В основном составе концертной программы примут участие экс-артисты легендарных вокально-инструментальных ансамблей Валерий Ярушин, Сергей Бойко, Василий Курсаков, Александр Акинин, Александр Диксон. Специальный гость программы – солист «Экс-Песняры» Валерий Дайнеко, легендарный исполнитель песни «Беловежская пуща».

Творческий коллектив и программа были созданы в 2004 году. Первые концерты, прошедшие в Австралии, в городах Мельбурне и Сиднее, произвели фурор среди бывших эмигрантов из СССР. Сейчас коллектив «Легенды ВИА 70-80-90х» успешно гастролирует по необъятным просторам бывшего СССР и зарубежья.

В программе прозвучат практически все хиты того времени: «Мой адрес — Советский Союз», «Люди встречаются...», «Лишь позавчера нас судьба свела», «Как прекрасен этот мир», «Как упоительны в России вечера», «Кто тебе сказал?», «Старая пластинка», «Прощай», «Ты мне не снишься», «В краю магнолий», «Беловежская пуща», «Вологда», «На острове буяне», «Букет», «Спасательный круг», «Горько!», «Порушка-пораня» и многие другие хиты той незабвенной эпохи.

В декабре 2018 года концертная программа феерично провела тур в 8 городах Германии. И снова аншлаги и новые приглашения. В 2019 году успех и овации сопровождали программу в Государственном Кремлевском концертном дворце, где она собрала пять тысяч зрителей. И вот уже 2 марта южноуральцы смогут услышать полюбившиеся не одному поколению известнейшие хиты нашей Родины!

Заказать билеты можно на сайте.