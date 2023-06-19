В Челябинске вводится ограничение движения по Свердловскому проспекту, на участке напротив дома № 59/2.

Как сообщает пресс-служба мэрии, движение возобновится после 18 часов 23 июня.

До этого времени на данном участке будут проводиться аварийно-восстановительные работы на инженерных сетях.

Городские власти просят водителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.