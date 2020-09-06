В Челябинске за сутки умерло 4 жителя с коронавирусом

За прошедшие сутки в Челябинске зарегистрировано четыре случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались три женщины и мужчина. С начала пандемии умерло 394 южноуральца с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в областном центре от коронавирусной инфекции скончались 59-летняя женщина и 70-летний мужчина.

Кроме того, зарегистрирована смерть двух женщин 62 и 64 лет, у которых был подтвержден ковид. Причиной смерти первой пациентки стали ишемическая болезнь сердца и острый инфаркт миокарда, второй - ишемическая кардиомиопатия и хроническая сердечная недостаточность. Всего в городе зафиксировано почти 6,2 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 394 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 110 человек умерли от ковидной пневмонии, 284 человека – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро шестого сентября в России скончалось 17 тысяч 759 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована одна тысяча 186 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида - 902. В Челябинской области умерло 394 жителя, в Свердловской области – 475, в Ханты-Мансийском автономном округе – 174, в Ямало-Ненецком автономном округе – 93, в Тюменской области – 31, в Курганской – 19.