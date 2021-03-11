Челябинцы «подарили» мошенникам еще почти два миллиона рублей

В Челябинске пройдет операция по спасению обитателей Студенческого карьера

Челябинские подрядчики бросят основные силы на устранение переметов и заносов

В Златоусте задержаны гости из соседнего региона с крупной партией мефедрона

Водители сообщают о проблемах на М-5 в Челябинской области

Названы сроки и объемы инвестиций в строительство детского хирургического корпуса в бору Челябинска

В Челябинской области под сокращение могут попасть более 1,6 тысячи работников

В «Ростелекоме» подчеркнули, что этому помогла развитая оптическая инфраструктура

Челябинск попал в десятку городов мира с самым доступным домашним интернетом

ММК познакомит ведущие промышленные корпорации России со стратегией цифровизации и программными роботами

В Челябинске за сутки выпало 61% от месячной нормы осадков, снегопад продолжается

В четверг, 11 марта, утром снегопады и метели продолжаются по всей территории Челябинской области. Региональные дороги находятся в проезжем состоянии.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в среду, 10 марта, небольшой и умеренный снег отмечался по всей территории области. Ночью в северной половине был сильный снегопад, выпало от 0,3 до 11 миллиметров осадков.

«В Челябинске за сутки выпало 11 миллиметров снега, что составляет 61% от месячной нормы», - отмечают в Челябинском Гидрометцентре. В большинстве районов наблюдались метели, в южных районах - усиление ветра.

По данным Челябинского комитета дорожного хозяйства, в ночь с 10 по 11 марта улицы Челябинска очищали от снега 239 единиц техники и 71 дорожный рабочий. За ночь вывезено четыре тысячи 850 тонн снега.

Как рассказали в миндортранса, ночью в южных районах области продолжали расчищать дороги 105 единиц техники.

Утром 11 марта снег и метели сейчас наблюдаются во всех районах области. «Автодороги, составляющие опорную сеть, находятся в проезжем состоянии», - заверяют в министерстве.