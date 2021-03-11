В Челябинске за сутки выпало 61% от месячной нормы осадков, снегопад продолжается
В четверг, 11 марта, утром снегопады и метели продолжаются по всей территории Челябинской области. Региональные дороги находятся в проезжем состоянии.
По данным Челябинского Гидрометцентра, в среду, 10 марта, небольшой и умеренный снег отмечался по всей территории области. Ночью в северной половине был сильный снегопад, выпало от 0,3 до 11 миллиметров осадков.
«В Челябинске за сутки выпало 11 миллиметров снега, что составляет 61% от месячной нормы», - отмечают в Челябинском Гидрометцентре. В большинстве районов наблюдались метели, в южных районах - усиление ветра.
По данным Челябинского комитета дорожного хозяйства, в ночь с 10 по 11 марта улицы Челябинска очищали от снега 239 единиц техники и 71 дорожный рабочий. За ночь вывезено четыре тысячи 850 тонн снега.
Как рассказали в миндортранса, ночью в южных районах области продолжали расчищать дороги 105 единиц техники.
Утром 11 марта снег и метели сейчас наблюдаются во всех районах области. «Автодороги, составляющие опорную сеть, находятся в проезжем состоянии», - заверяют в министерстве.