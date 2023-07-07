07.07.2023
В Челябинске автобус №2 с десятого июля будет выходить на маршрут из Чурилово раньше, чем сейчас: в 05.40, а не в 05.55.
07.07.2023
Китайские студенты закончили погружение в мир русской музыки в Магнитогорской консерватории
07.07.2023
В Челябинске закроют движение по улице Косарева
07.07.2023
Челябинские троллейбусы продолжат следовать по измененным маршрутам
07.07.2023
Россельхознадзор в Челябинской области держит на контроле импорт растениеводческой продукции
07.07.2023
«Ростелеком» наградил лауреатов регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее»
В Челябинске закроют движение по улице Косарева
05.07.2023
В Челябинске закрывают движение транспорта по улице Салютной
05.07.2023
В Челябинске частично закрыли движение по улице Бажова
29.06.2023
В Челябинске поворот с улицы Гагарина на Агалакова закрыли для автомобилистов
09.06.2023
В Челябинске до конца июня закроют движение по улице Островского
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023
Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений
06.07.2023
В Челябинской области вновь прогнозируют ливни, грозы и град
05.07.2023
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых
05.07.2023