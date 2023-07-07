В Челябинске закроют движение по улице Косарева

В Челябинске сегодня, седьмого июля, в 22 часа закроют движение транспорта в обоих направлениях по улице Косарева, в районе дома №79-А по улице Братьев Кашириных.

Как отмечают в администрации города, закрытие движения связано с проведением работ по строительству участка тепловой сети.

Открыть движение планируется после шести часов утра 11 июля.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.