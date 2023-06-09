В Челябинске закроют движение трамваев по улице Цвиллинга до вокзала

В Челябинске сегодня, девятого июня, с 22 часов закроют движение трамваев по улице Цвиллинга – от Карла Маркса до кольца «Завод имени Колющенко».

Движение возобновится после шести утра вторника, 13 июня, сообщает «ЧелябГЭТ».

Трамваи не будут ходить по Цвиллинга все выходные дни в связи с проведением работ по замене стрелочного перевода в кольце «Завод имени Колющенко».

На этот период городской электротранспорт будут перевозить пассажиров по следующим маршрутам:

№3: ЧМК - ул. Кирова - ул. Карла Маркса - ЧГРЭС.

№ 5: ЧЭМК - ул. Карла Маркса - ул. Труда - ЧЭМК.

№7: ЧГРЭС - ул. Труда - ул. Карла Маркса - ЧГРЭС.

№16: ул. Чичерина - ул. Карла Маркса - Трамвайное депо №1.