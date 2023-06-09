09.06.2023
Почтовые отделения изменят график работы в День России
09.06.2023
«Таганай» представил свой опыт организации экопросвещения
09.06.2023
Челябинский театр оперы и балета впервые выступит в Республике Беларусь
09.06.2023
В Челябинске школьники могут стать главой города
09.06.2023
В Златоусте на заводе произошел взрыв
09.06.2023
В Кыштыме назначен новый начальник отдела полиции
В Челябинске закроют движение трамваев по улице Цвиллинга до вокзала
15.06.2022
Глава Роскосмоса представил новый челябинский трамвай: Это наш «ракетный» трамвай
09.08.2021
Трамвай в Челябинске станет быстрее и дешевле
10.03.2020
Причина поломки нового трамвая в Челябинске пока не установлена
27.12.2019
Трамвай из Свердловской области привел челябинцев в восторг
В Челябинске стартовал Всероссийский форум по импортозамещению
08.06.2023
Александр Лазарев досрочно слагает полномочия спикера Заксобрания Челябинской области
07.06.2023
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023