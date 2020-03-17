В Челябинске закрыли аэропорт на трое суток

С сегодняшнего дня, 17 марта 2020 года, в Челябинске закрыли главную воздушную гавань.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе авиапредприятия, аэропорт не будут принимать и отправлять воздушные суда в течение трех дней – с 17 по 19 марта.

На этот период запланированы работы по нанесению новой маркировки взлётно-посадочной полосы, которые будут выполняться в рамках реализации госпрограммы РФ «Развитие транспортной системы».

В пресс-службе сообщили, аэропорт будет закрыт только в дневное время. Так, сегодня работы будут проводиться с 9 часов 15 минут до 18 часов 15 минут. Согласно онлайн-табло, сегодня вылет первого самолета запланирован на 19 часов 10 минут, прилет – на 18 часов 25 минут. В последующие два дня период закрытия будет чуть побольше – с восьми часов утра до 18 часов 15 минут. В вечернее время и ночью воздушные суда будут приземляться в столице Южного Урала и отправляться в путь из челябинского аэропорта.