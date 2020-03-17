ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске закрыли аэропорт на трое суток

Общество
Сегодня, 13:54
Автор: 
Олеся Денисова

С сегодняшнего дня, 17 марта 2020 года, в Челябинске закрыли главную воздушную гавань.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе авиапредприятия, аэропорт не будут принимать и отправлять воздушные суда в течение трех дней – с 17 по 19 марта.

На этот период запланированы работы по нанесению новой маркировки взлётно-посадочной полосы, которые будут выполняться в рамках реализации госпрограммы РФ «Развитие транспортной системы».

В пресс-службе сообщили, аэропорт будет закрыт только в дневное время. Так, сегодня работы будут проводиться с 9 часов 15 минут до 18 часов 15 минут. Согласно онлайн-табло, сегодня вылет первого самолета запланирован на 19 часов 10 минут, прилет – на 18 часов 25 минут. В последующие два дня период закрытия будет чуть побольше – с восьми часов утра до 18 часов 15 минут. В вечернее время и ночью воздушные суда будут приземляться в столице Южного Урала и отправляться в путь из челябинского аэропорта.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Вчера, 20:33
ЮУрГАУ вводит режим свободного посещения
Вчера, 17:50
Челябинск готовят к достойному приему осадков и очищают от грязи и пыли
Вчера, 17:18
Анонсы событий и мероприятий на 17 марта
Вчера, 16:49
В Брянской области найден орден Славы, принадлежащий челябинскому солдату
Вчера, 15:29
Жительница Миасса, уклонявшаяся от принудительной госпитализации, не будет наказана
Вчера, 15:06
За сутки число взятых под меднаблюдение южноуральцев выросло на 87 человек
Вчера, 14:43
В Челябинской области сохраняется активность вирусов гриппа А и В
Вчера, 14:29
В Челябинской области карантин введен в одной школе и 152 классах
Вчера, 14:05
Перевозчикам в Челябинской области рекомендуют проводить дезинфекцию автобусов, но нарушителей наказывать не будут
Вчера, 13:49
Гехт: Ни одного случая коронавирусной инфекции в регионе не зафиксировано
Общество
Сегодня, 14:49
Как и обещала
Наталья Котова оценила ход строительства путепровода на Дарвина
Общество
Сегодня, 14:35
В Челябинской области зазвучат сирены
Новости
Сегодня, 13:28
Происшествия
В колонию отправили водителя, сбившего человека на «зебре»
Сегодня, 12:58
Федерация
Россия закрылась от иностранцев до майских праздников
Сегодня, 11:42
Происшествия
Очередные фигуранты по делу «Парфюмера» отправились в колонию
Сегодня, 11:35
Общество
В Челябинской области выявлен новый случай бешенства
Сегодня, 11:30
Происшествия
Челябинцы встали на защиту депутата, которую обвиняют в мошенничестве с жильем
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 11:35
Общество
В Челябинской области выявлен новый случай бешенства
Вчера, 17:50
Общество
Челябинск готовят к достойному приему осадков и очищают от грязи и пыли
Вчера, 17:18
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 17 марта
14.03.20 20:41
Общество
Челябинская область приняла "Эстафету Победы"
13.03.20 18:03
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 14-16 марта
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика